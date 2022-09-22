باينانس تتلقى الضوء الأخضر لخدمات العملات المشفرة في دبي

تام شمس - الخميس 22 سبتمبر 2022 12:52 صباحاً - تلقت بورصة العملات المشفرة باينانس ترخيص منتج قابل للتطبيق بحد أدنى (MVP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ، مما يتيح لبورصة العملات المشفرة تقديم مجموعة من خدمات الأصول الافتراضية للمستثمرين المؤهلين ومن الأفراد والمؤسسات، حسبما كشفت الشركة يوم الثلاثاء.

يتبع التطوير إصدار الترخيص المؤقت الممنوح في مارس، والذي سمح للشركة بإنشاء مكتب في الإمارات العربية المتحدة وتوفير خدمات تبادل الأصول الرقمية للشركات المالية والمستثمرين المؤهلين مسبقًا.

مع الإذن الجديد، ستتمكن باينانس من تقديم مجموعة من الخدمات الافتراضية المتعلقة بالأصول للمستثمرين المؤهلين للبيع بالتجزئة والمؤسسات بموجب الإطار التشريعي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (المعروف أيضًا باسم VASPS).

كما سيسمح للشركة بالوصول إلى القنوات المصرفية المحلية وتوفير حسابات أموال مفتوحة وتحويلات العملة الافتراضية وتحويلات الأصول وخدمات الحفظ والإدارة، بالإضافة إلى عروض التوكنات وخدمات التداول.

حيث علق تشانغ بينغ زاو (CZ)، المؤسس والرئيس التنفيذي لباينانس، في بيان:

"نحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هناك فرصة كبيرة للعمل مع أقراننا في هذا المجال لتطوير معايير تنفيذ متسقة في جميع أنحاء العالم، كما كنا نفعل في دبي."

تشير تصرفات باينانس إلى أنها تعتزم توسيع وجودها في الشرق الأوسط. ففي مارس، حصلت البورصة على ترخيص للعمل في البحرين، حيث قدمت خدمات العملات المشفرة، بما في ذلك الحفظ والتداول وإدارة المحافظ.

تأسست هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في مارس ٢٠٢٢، وهي مسؤولة عن ترخيص وتنظيم مقدمي الأصول الافتراضية في الإمارة وأقاليم المنطقة الحرة. كما منحت السلطات المحلية ترخيصًا مؤقتًا لكريبتوكوم، والموافقة على إنشاء مقر إقليمي لبورصة إف تي إكس.