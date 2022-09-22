جيسي باول من كراكن سيتنحى كرئيس تنفيذي، ويبق كرئيس مجلس الإدارة

سيتنحى جيسي باول، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة "كراكن"، بعد قيادة المنصة لأكثر من ١١ عامًا.

ففي إعلان يوم الأربعاء، تقول كراكن إن المدير التنفيذي للعمليات ديف ريبلي سيخلف باول كرئيس تنفيذي، الذي كان يعمل مع كراكن منذ عام ٢٠١٦. وسيبقى الرئيس التنفيذي السابق السابق مع بورصة العملات المشفرة كرئيس لمجلس الإدارة، بينما ستقوم الشركة بالبحث عن مدير عمليات جديد.

وقال ريبلي إن أهدافه كانت "متزامنة" مع باول وسط صعوده إلى المنصب القيادي الجديد. وبحسب ما ورد قال باول أن قراره بالتراجع كان بسبب نمو كراكن في الحجم: "لقد أصبح الأمر أكثر استنزافًا لي، وأقل متعة". وأضاف أنه لا يزال يخطط "للبقاء منخرطًا للغاية في الشركة".

بصفته قائد كراكن منذ عام ٢٠١١، أدار باول بورصة العملات المشفرة المركزية خلال السنوات الأولى من مجال العملات المشفرة. في عام ٢٠٢١، فرضت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية على كراكن غرامة قدرها ١,٢٥ مليون دولار لفشلها في التسجيل كتاجر لدى لجنة العقود الآجلة وأنها تقدم بشكل غير قانوني معاملات سلع بالتجزئة هامشية في الأصول الرقمية.