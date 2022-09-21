أوبن سي ستسمح للمبدعين باستضافة توزيعات التوكنات غير القابلة للاستبدال مباشرةً من خلال صفحتها الرئيسية

تام شمس - الأربعاء 21 سبتمبر 2022 03:48 صباحاً - أطلقت أوبن سي، وهي سوق رقمية لمقتنيات العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTS)، مبادرة جديدة لتسهيل على المبدعين إنشاء وتوزيع التوكنات غير القابلة للاستبدال في السوق.

كجزء من هذه المبادرة الجديدة الغامرة، سيتمكن المبدعون من إطلاق مجموعات التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة بهم على صفحاتهم القابلة للتخصيص والمخصصة، والتي تأمل أن تسمح الشركة بزيادة الرؤية والاكتشاف على الصفحة الرئيسية الجديدة للسوق. وتحت صفحات توزيع التوكنات القابلة للتخصيص، سيكون لدى المبدعين الآن القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وتوفير أبرز الأحداث للفرق، وتحديد خارطة الطريق والكثير غير ذلك. ووفقًا للإعلان:

"ستتضمن صفحات توزيع التوكنات معلومات حول عملية التوزيع وجدول التعدين وساعة العد التنازلي، وبالطبع - معرض التوكنات غير القابلة للاستبدال. وسنسمح أيضًا للجاماعين بتعيين تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو إضافة إلى التقويم لتذكيرهم بموعد العودة إلى التعدين."

ستتمكن عمليات توزيع توكنات المشروعات على أوبن سي من الوصول إلى SeaDrop، وهو عقد ذكي آمن مفتوح المصدر جديد سيسهل تجربة التوزيع، وتوفير الوقت والجوانب الفنية على المبدعين فيما يتعلق بإنشاء عقود ذكية مخصصة خاصة بهم. حيث شاركت أوبن سي:

"إن تطوير عقد ذكي آمن يمكنه تنظيم عمليات توزيع متعددة المراحل هو أحد العناصر الأكثر أهمية والتعقيد تقنيًا، والآن يمكن للمبدعين تخطي هذه الخطوة بالكامل باستخدام SeaDrop."

في أغسطس، ذكر كوينتيليغراف أن حجم أوبن سي قد انخفض، مع انخفاضات هائلة في المعاملات اليومية والشهرية على المنصة. حيث انتقل السوق من معالجة ٤٠٥,٧٥ ملايين دولار يوم ١ مايو، إلى معالجة معاملات التوكنات غير القابلة للاستبدال بقيمة ٥ ملايين دولار فقط يوم ٢٨ أغسطس.