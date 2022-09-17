باينانس تتعاون مع سلسلة سوبر ماركت أوكرانية لقبول العملات المشفرة من خلال باي واليت

تام شمس - السبت 17 سبتمبر 2022 02:56 صباحاً - أعلنت باينانس يوم الجمعة أنها دخلت في شراكة مع سلسلة السوبر ماركت الأوكرانية فاروس VARUS، قائلة إنها ستمكّن مدفوعات العملات المشفرة لمشتريات البقالة من خلال باينانس باي واليت.

يعد متجر البقالة أحد أكبر الشركات في أوكرانيا مع أكثر من ١١١ متجرًا في ٢٨ مدينة في البلاد. وقد أوضحت الشركة أن هذه الشراكة ستسمح لعملائها بالوصول إلى مدفوعات العملات المشفرة الفورية والتسليم السريع في ٩ مدن في أوكرانيا، وهي كييف ودنيبرو وكاميانسك وكريفي ريه وزابوريزهزهيا وبروفاري ونيكوبول وفيشهورود وبافلوغراد.

أعلنت الشركات أيضًا عن "عرض ترويجي لصندوق المكافآت"، حيث سيكافأ العملاء الذين يطلبون أي شيء من برنامج فاروس ديلفري بقيمة تزيد عن ٥٠٠ هريفنا أوكرانية ويدفعون باستخدام باينانس باي، بمبلغ ١٠٠ هريفنا أوكرانية.

قبل شهر، طرحت شركة المدفوعات المشفرة ونقاط البيع الأوكرانية المسماة وايتباي، برنامجًا جديدًا مكّن الأوكرانيين من شراء الإلكترونيات وغيرها من المنتجات باستخدام العملات المشفرة.

كما شارك فيتاليك، مؤسس إيثريوم، بحضور قمة كييف تك لهذا العام التي استضافت في الفترة من ٦ إلى ٩ سبتمبر في أوكرانيا: "يمكن لأوكرانيا أن تصبح محور ويب ٣ التالي".

وأضاف بوتيرين: "يمكن لأي بلد أن يصبح مركزًا لويب ٣ إذا كان مواطنوه مهتمين بنشاط بهذه التكنولوجيا وقرروا تقديم مساهمة كبيرة في تطويرها". وأوكرانيا لديها القدرات والتصميم على القيام بذلك.