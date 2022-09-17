شركة ميتافيرس رياضي تحصل على تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار

تام شمس - السبت 17 سبتمبر 2022 02:56 صباحاً - حصلت شركة لوت موغول الناشئة في ميتافيرس الرياضة على التزام استثماري بقيمة ٢٠٠ مليون دولار من جيم غلوبل ييلد، مما يوفر للشركة تسهيلات اشتراك في الأسهم تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لمدة ٣٦ شهرًا بعد إدراجها في بورصة الأسهم.

وقد أوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يعزز التمويل تطوير الميتافيرس الخاص بلوت موغول الذي يركز على الألعاب الرياضية، بما في ذلك "بناء مدن رياضية وصفية (افتراضية) في جميع أنحاء العالم بمزايا في العالم الحقيقي، وعلامات تجارية، ورياضيين محترفين على نطاق حقيقي عبر الميتافيرس وشبكة بلوكتشين (متعددة السلاسل) على أجهزة متعددة مثل أوكولوس وهولولينس والويب والهاتف المحمول وأجهزة تشغيل الألعاب".

ستسمح الصفقة للوت موغول بسحب الأموال عن طريق إصدار أسهم ملكية لجيم دون حد أدنى من التزام السحب، والسماح للشركة الناشئة بالتحكم في وقت وكمية الأموال التي سيتم استخدامها.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب شراكة تم الإعلان عنها في أغسطس مع بلوكتشين ديجيتال بايتس مفتوحة المصدر لإنشاء توكنات MOGUL، وهو توكن محلي لنظام الألعاب الخاص بها. تم تعيين التوكن ليتم إضافته مع مجمع سيولة XDB / MOGUL في البورصة اللامركزية نيكوسواب.

وبتمويل يبلغ ٣,٤ مليارات، كانت جيم مصدرًا لرأس المال للشركات الناشئة الأخرى في مجال العملات المشفرة. ففي يونيو، استثمرت المجموعة ٢٠٠ مليون دولار في بورصة سيديفاي يونيزن و١٥٠ مليون دولار في إتش ٢٠ سكيوريتيز ومقرها جنوب إفريقيا من خلال بيع توكن H٢٠N.