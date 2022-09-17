البنك المركزي الأوروبي يختار أمازون و٤ شركات أخرى لنموذج أولي لتطبيق اليورو الرقمي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أو ECB، أنه سيتعاون مع خمس شركات لتطوير واجهات مستخدم رقمية محتملة باليورو.

ففي إعلان يوم الجمعة، قال البنك المركزي الأوروبي إنه اختار شركة التكنولوجيا "الأربعة الكبار" أمازون، وشركة التكنولوجيا المالية نيكسي، والبنك الرقمي الإسباني كايكسا بنك، ومنصة المدفوعات الفرنسية ورلدلاين، ومبادرة المدفوعات الأوروبية، أو EPI، لكل تركيز على تطوير نموذج أولي يعتمد على حالات استخدام محددة لليورو الرقمي. ووفقًا للبنك المركزي، ستقوم الشركات بإنشاء نماذج أولية للواجهة الأمامية، والتي لن يتم استخدامها في المراحل اللاحقة من مشروع العملة الرقمية.

المصدر: البنك المركزي الأوروبي

اختار البنك المركزي الأوروبي الشركات الخمس بناءً على "قدراتها المحددة" التي تحقق الوفاء بها مقارنةً بخمسين مطورًا آخر استجابوا لنداء البنك المركزي في أبريل. وقد خطط المسؤولون لإكمال المشروع في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ كجزء من مرحلة التحقيق لمدة عامين في اليورو الرقمي، والمتوقع أن تنتهي في أكتوبر ٢٠٢٣.