أكثر من ٤٠٪ من عقد إثبات الحصة يتم التحكم فيها بواسطة عنوانين وفقًا لبيانات سانتيمنت

تام شمس - السبت 17 سبتمبر 2022 12:52 صباحاً - يشير تحليل من سانتيمنت إلى أن ٤٦,١٥٪ من عقد إثبات الحصة الخاصة بإيثريوم يتم التحكم فيها من خلال عنوانين فقط.

بعد ساعات من ترقية ميرج، تحقق العنوان الأول من صحة حوالي ١٨٨ كتلة أو ٢٨,٩٧٪ من العُقد، والثاني تحقق من صحة ١٦,١٨٪، أو ١٠٥ كتل. على تويتر، أصبحت البيانات موضوعًا مثيرًا للجدل حيث ناقش المستخدمون تأثير ترقية ميرج على المركزية لأكبر شبكة في العالم.

قبل ترقية ميرج، أصدرت منصة تحليلات بلوكتشين نانسين تقريرًا يوضح أن خمس كيانات تمتلك ٦٤٪ من جميع عملات إيثريوم المرهونة، حيث تمثل كوين بيز وكراكن وباينانس ما يقرب من ٣٠٪ من إيثريوم المرهونة. كما أظهرت التقارير أيضًا أن غالبية ٤٦٥٣ عقدة نشطة من إيثريوم هي في أيدي مزودي خدمة الويب المركزيين مثل أمازون ويب سرفيسز (AWS).

حيث أوضح رايان راسموسن، محلل أبحاث العملات المشفرة في بيتوايز: "منذ اكتمال ترقية ميرج بنجاح، تم بناء غالبية الكتل - في مكان ما حوالي ٤٠٪ أو أكثر - من خلال عنوانين ينتميان إلى ليدو وكوين بيز. وليس من المثالي رؤية أكثر من ٤٠٪ من الكتل تتم تسويتها بواسطة مقدمي خدمة اثنين، لا سيما مقدم خدمة مركزي (كوين بيز). وغرّد:

غالبًا ما يُعتقد أن آلية إجماع إثبات الحصة تؤدي إلى المركزية لأنها تفضل أولئك الذين لديهم عرض توكنات أعلى من أولئك الذين لديهم كميات أقل. على سبيل المثال، تعتمد آلية الإجماع الجديدة في بلوكتشين إيثريوم على المدققين - وليس المعدنين - للتحقق من المعاملات. ولتشغيل المدقق والمكافأة، يجب على المشاركين المشاركة بـ ٣٢ إيثريوم، وهو ما يعادل حوالي ٤٨٢٢٥ دولارًا في وقت كتبة المقالة.

ومع ذلك، يجادل مؤيدو إثبات الحصة بأن الآلية أكثر أمانًا وصديقة للبيئة من إثبات العمل. حيث توقع فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لإيثريوم، أن الانتقال لن يؤدي فقط إلى خفض استهلاك الطاقة بحوالي ٩٥٪، بل سيساعد أيضًا في توسيع نطاق الشبكة، حيث يُتوقع أن تكون معالجة المعاملات على قدم المساواة مع معالجات الدفع المركزية، وهي الميزات التي من المتوقع أن تحدث في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣.