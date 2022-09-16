المجموعات البيئية تريد بيتكوين أن تحذو حذو إيثريوم في الانتقال إلى إثبات الحصة

تام شمس - الجمعة 16 سبتمبر 2022 05:46 صباحاً - أدى تحويل سلسلة بلوكتشين إيثريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة إلى تقليل استخدام الطاقة بأكثر من ٩٩٪ - ودعا العديد من نشطاء المناخ إلى أن تحذو بيتكوين حذوها.

ففي إشعار يوم الخميس عقب ترقية ميرج، أعلنت مجموعة العمل البيئية في الولايات المتحدة، أو EWG، أنها ستبدأ حملة بقيمة مليون دولار تهدف إلى حث بيتكوين (BTC) على التحول إلى نظام أكثر حفاظًا على البيئة بدلًا من استخدام "بروتوكول قديم" مثل إثبات العمل. جاء هذا الإعلان وسط إطلاق مجموعة النشاط البيئي غرين بيس عريضة مباشرة لفيديليتي إنفستمنتس لتسهيل الانتقال إلى إثبات الحصة.

حيث قال مايكل برون، مدير حملة EWG: "لقد عملت بروتوكولات العملات المشفرة الأخرى على آليات إجماع فعالة لسنوات". "أصبحت بيتكوين هي المختلفة، حيث ترفض بتحد قبول مسؤوليتها المناخية."

في حديثه إلى كوينتيليغراف، أشار سكوت فابر، نائب الرئيس الأول لرئيس الشؤون الحكومية في EWG، إلى أن حدث ترقية ميرج كان "جيدًا للمناخ" بشكل عام في تقليل متطلبات الطاقة لسلسلة بلوكتشين إيثريوم. واستشهد بتقرير سبتمبر الصادر عن مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا والذي خلص إلى أن العملات المشفرة - التي تشير على وجه التحديد إلى تلك القائمة على إثبات العمل - ساهمت بشكل كبير في استخدام الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع استخدام طاقة في الولايات المتحدة أكثر من تلك المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المنزلية.

حيث قال فابر: "إن ترقية ميرج تثبت أن تغيير التعليمات البرمجية أمر ممكن". "تثبت ترقية ميرج أن الأصول الرقمية التي تعتمد على إثبات العمل يمكن أن تتغير إلى إثبات الحصة وتستخدم قدرًا أقل من الكهرباء [...] ونحن نأمل أن يتبع مجتمع بيتكوين خطى إيثريوم."

وأضاف فابر أنه سيدعم أي جهود يبذلها البيت الأبيض لوضع معايير للطاقة تؤثر على القائمين بتعدين العملات المشفرة، قائلًا إن الجهات التنظيمية "لا ينبغي أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويأملون في الأفضل" لكنهم بحاجة إلى اتخاذ إجراء "سريعًا" نظرًا لأزمة المناخ:

"نحن محايدون. ونحن ندعم العملات المشفرة. فنحن لا نعارض الأصول الرقمية، لكننا قلقون بشأن ارتفاع استخدام الكهرباء المرتبط بالأصول التي تعتمد على إثبات العمل، والتلوث المناخي الذي لا محالة نتيجة لاستخدام المزيد والمزيد من الكهرباء".

كذلك عارض بعض قادة الصناعة نقل بلوكتشين بيتكوين إلى إثبات الحصة، مشيرين إلى أسباب مثل الأمان، والتأثير على لامركزية الشبكة وكيف سيتم التعامل مع العملات من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. وفي تدوينة يوم الأربعاء، ادعى مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة مايكروستراتيجي، أن إثبات العمل كانت "التقنية الوحيدة المثبتة لإنشاء سلعة رقمية" مثل بيتكوين واقترح أن إجمالي استخدام الطاقة العالمي للعملة المشفرة كان "خطأ في التقريب" ولم يكن "المشكلة والحل" لأزمة المناخ.

حيث قال سايلور: "أشارت الجهات التنظيمية والخبراء القانونيون في مناسبات عديدة أن شبكات إثبات الحصة هي على الأرجح أوراق مالية وليست سلعًا، ويمكننا أن نتوقع معاملتها على هذا النحو بمرور الوقت". "قد تكون الأواق المالية للعملات المشفرة القائمة على إثبات الحصة مناسبة لتطبيقات معينة، ولكنها ليست مناسبة للعمل كأموال عالمية ومفتوحة وعادلة أو شبكة تسوية عالمية مفتوحة. لذلك، ليس من المنطقي مقارنة شبكات إثبات الحصة بشبكة بيتكوين".

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة سازماينينغ، ويليام سزاموسزيغي، لكوينتيليغراف في مايو: