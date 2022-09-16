فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ٥ عناوين عملات مشفرة مرتبطة بمجموعة شبه عسكرية روسية من النازيين الجدد

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة عناوين للعملات المشفرة مرتبطة بمجموعة نازية جديدة متورطة في حرب روسيا على أوكرانيا إلى قائمة الكيانات التي فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات.

ففي إشعار يوم الخميس، حددت وزارة الخزانة الأمريكية ٢٢ فردًا وكيانين، بما في ذلك العديد من الإدارات الحكومية التي زعمت أنها عززت أهداف الحكومة الروسية في أوكرانيا، إلى قائمتها للمواطنين المعينين بشكل خاص، مما يمنع فعليًا الأشخاص والشركات الأمريكية من التعامل معهم. وقد تضمنت عقوبات أحد الكيانات - مجموعة شبه عسكرية نازية جديدة تسمى Task Force Rusich - عنوانين للعملات المشفرة لبيتكوين (BTC)، و٢ لإيثريوم (ETH)، و ١ لتيثر (USDT).

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن العقوبات تم فرضها كجزء من جهود الحكومة "لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع والعدوان"، وعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ماليًا، ومنع البلاد من تمويل جيشها. استعاد الجيش الأوكراني يوم الاثنين قسمًا من الأراضي الواقعة شرقي مدينة خاركيف كانت تحتلها القوات الروسية منذ شهور.

ووفقًا لوزارة الخزانة، قاتلت Task Force Rusich جنبًا إلى جنب مع الجيش الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك بالقرب من الأراضي التي تم استعادتها مؤخرًا، واتهمت المرتزقة "بارتكاب فظائع ضد الجنود الأوكرانيين المتوفين والأسرى" في عام ٢٠١٥ أثناء الصراع في منطقة دونباس. وزعمت الوزارة أن جماعة النازيين الجدد كانت مسؤولة أو متواطئة في أعمال "تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار السياسي أو السلامة الإقليمية للولايات المتحدة أو حلفائها أو شركائها" لصالح الحكومة الروسية.