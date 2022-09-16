مديرون تنفيذيون سابقون في سيتاديل يجمعون ٥٠ مليون دولار لمنصة تداول العملات المشفرة عالي التردد

تام شمس - الجمعة 16 سبتمبر 2022 03:48 صباحاً - أطلقت شركة بورتوفينو تكنولوجيز الناشئة للعملات المشفرة رسميًا منصتها التجارية عالية التردد للأصول الرقمية، مما يضمن تمويلًا كبيرًا من شركات رأس المال الاستثماري في هذه العملية.

عند إطلاق منصتها، كشفت بورتوفينو أنها جمعت ٥٠ مليون دولار من تمويل الأسهم من فالار فنتشرز وغلوبال فاوندرز كابيتال وكواتو. على الرغم من أن بورتوفينو لم تكشف عن كيفية استخدام التمويل، إلا أن الشركة كانت نشطة في مجال التوظيف، حيث قامت بتعيين أكثر من ٣٥ موظفًا في ٥ مواقع عالمية.

تأسست بورتوفينو في عام ٢٠٢١ من قبل موظفي سيتاديل سكيوريتيز السابقين أليكس كاسيمو وليونارد لانسيا. تقوم الشركة ببناء تقنية تداول عالي التردد تركز على العملات المشفرة، والتي تُستخدم بشكل أساسي من قبل صناديق التحوط. وفي حين أن الشركة خرجت الآن فقط من وضع التخفي، إلا أنها تدعي أنها تداولت مليارات الدولارات عبر بورصات عملات مشفرة مركزية ولامركزية.

يشير التداول عالي التردد، أو HFT، إلى منصات التداول الآلي التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبيرة عادةً لتنفيذ مجموعات كبيرة من الطلبات بسرعات عالية للغاية. وتعتمد هذه المنصات على خوارزميات معقدة لتحليل اتجاهات السوق وفرص التداول التي يمكن تنفيذها في ثوانٍ.

أظهرت صناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون الآخرون اهتمامًا شديدًا بالعملات المشفرة، لكن التبني العام كان بطيئًا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك اللوائح ونقص البنية التحتية. وحسبما قال رئيس شركة استثمار العملات المشفرة أبولو كابيتال لكوينتيليغراف: