السلطة المالية في سنغافورة تمنح ترخيصًا لذراع الأصول الرقمية التابع إس بي آي

منحت سلطة النقد في سنغافورة، أو MAS، إس بي آي ديجيتال ماركتس، وهي شركة تابعة لذراع الأصول الرقمية لشركة إس بي آي هولدينغز المالية العملاقة ومقرها اليابان، ترخيصًا لإجراء بعض الأنشطة المنظمة في الدولة.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت سلطة النقد في سنغافورة إنها منحت إس بي آي ديجيتال ماركتس ترخيص خدمات أسواق رأس المال بعد حصول الشركة على الموافقة المبدئية في مايو. وستقدم الشركة، التي تقدم شركتها الأم خدمة حفظ الأصول الرقمية والتداول فيها، خدمات الحفظ ومنتجات أسواق رأس المال والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات في سنغافورة كشركة منظمة. كما تخطط لإطلاق منصة الأوراق المالية للأصول الرقمية.

حيث قال فرناندو لويس الرئيس التنفيذي لشركة إس بي آي ديجيتال أسيت هولدينغز، فاسكيز كاو: "يعد هذا إنجازًا مثيرًا بالنسبة للأسواق الرقمية إس بي آي، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في المهمة الأساسية لإس بي آي ديجيتال أسيت هولدينغز لإعادة تصور وتحويل أسواق رأس المال وسلاسل القيمة المصرفية من خلال نشر التكنولوجيا الرقمية".

إس بي آي ديجيتال ماركتس هي شركة تابعة لإس بي آي ديجيتال أسيت هولدينغز، وهي ذراع الأصول الرقمية لإحدى أكبر المؤسسات المالية في اليابان، إس بي آي هولدينغز. وقد أوقفت الشركة مؤخرًا جميع عمليات التعدين في روسيا بسبب شتاء العملات المشفرة ودور البلاد في الحرب على أوكرانيا. كما ذكرت إس بي آي هولدينغز أيضًا في أغسطس أن إحدى شركاتها المستثمرة، كلير ماركتس، حصلت على موافقة من هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة لتقديم منتجات مشتقات العملات المشفرة بشكل مباشر خارج البورصة مع تسوية مادية.