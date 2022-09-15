كومباوند تريجري ستسمح للمؤسسات باستخدام الأصول الرقمية كضمان عند اقتراض الدولار الأمريكي أو USDC

تام شمس - الخميس 15 سبتمبر 2022 12:52 صباحاً - أعلنت كومباوند تريجري، وهي حل لإدارة النقد للمؤسسات التي يدعمها كومباوند بروتوكول، يوم ١٤ سبتمبر أن المؤسسات المعتمدة يمكنها الآن اقتراض الدولار الأمريكي أو عملة USDC بأسعار فائدة ثابتة تبدأ من عائدات سنوية بنسبة ٦٪، باستخدام بيتكوين وإيثريوم وأصول ERC-٢٠ المدعومة كضمانات.

شاركت الشركة المدعومة من التمويل اللامركزي والتي تشمل عملائها البارزين شركات العملات المشفرة ومؤسسات التكنولوجيا المالية والبنوك، أن القرار قد تم اتخاذه استجابة لتقلبات السوق الأخيرة، مما خلق طلبًا أكثر قوة على السيولة.

حيث قال ريد كيومينغ، نائب رئيس الخزينة المركبة، "يمكن للخزينة المركبة الآن تلبية الطلب على السيولة من خلال حل اقتراض بسيط وموثوق، مع الاستمرار في تقديم نفس الخدمة الموثوقة التي قدمناها للعملاء الذين حصلوا على فائدة خلال العام الماضي." وأضاف قائلًا:

"إن تقديم الاقتراض يوسع منتج إدارة النقد لدينا لتلبية المزيد من احتياجات عملائنا."

وفي بيان رسمي، أعلنت الشركة أن الاقتراض للعملاء سيظل مرنًا "بمدة مفتوحة" و"جدول بدون سداد"، طالما أن العملاء المشاركين لا يزالون يوفرون ضمانات كبيرة. ولا يُتوقع أن تغادر الضمانات المقدمة من قبل مؤسسات الاقتراض سيطرة كومباوند تريجري، وبالتالي زيادة الشفافية وسلامة الأموال.

وسيتم توفير السيولة للبرنامج من قبل عملاء كومباوند تريجري وكومباوند بروتوكول، الذي يمتلك حاليًا أكثر من ٣ مليارات دولار من الأصول وأكثر من ٢٨٥ مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات منذ أن بدأت الشركة العمل.

يأتي هذا الإعلان من قبل كومباوند تريجري بعد حصول الشركة المدعومة من التمويل اللامركزي على تصنيف ائتماني "ب" - من إس وبي غلوبال في مايو ٢٠٢٢، مما يجعل الشركة الأولى من نوعها التي تحصل على تصنيف ائتماني من وكالة كبرى.