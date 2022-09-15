تسلا تُطلق "سايبرويسل" الجديدة التي لا يمكن شراؤها إلا باستخدام دوجكوين

تام شمس - الخميس 15 سبتمبر 2022 12:00 صباحاً - وفقًا لكتالوج المنتجات الجديد الذي تم نشره يوم الأربعاء، فإن الشركة المصنعة للسيارات الإلكترونية تسلا تطرح سيارة "سايبرويسل" جديدة مستوحاة من سلسلة سايبرترك المستقبلية. يث كتبت الشركة:

"الإصدار المحدود "سايبرويسل" ال مستوحى من سايبرترك هي سيارة فريدة وفاخرة مصنوعة من الستانلس ستيل من الدرجة الطبية مع لمسة نهائية مصقولة. وهي تتضمن ميزة مرفق متكاملة لمزيد من التنوع."

جميع المبيعات نهائية، ومن المتوقع أن يتم شحن المنتجات في غضون ٤ إلى ٦ أسابيع. علاوة على ذلك، تطلب تسلا من المشترين الدفع فقط باستخدام دوجكوين (DOGE). كان السعر وقت كتابة هذه السطور ١٠٠٠ DOGE أو حوالي ٦٠ دولارًا. ويتم تضمين الضرائب والشحن في سعر DOGE.

وتقول تسلا إن دوجكوين هي العملة المشفرة الوحيدة التي تقبلها حاليًا لسلع محددة. ومثل معاملات الأصول الرقمية الأخرى، لن يتم عكس أو رد مبالغ المدفوعات أو أنواع الأصول غير الصحيحة المرسلة إلى عنوانها. كما يحتاج المستخدمون إلى محفظة دوجكوين للدفع مقابل سلع تسلا.

"تقع على عاتق المشتري مسؤولية ضمان تحويل عملات دوجكوين بدقة."

كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مؤيدًا بارزًا لعملة الميم، مدعيًا العام الماضي أن "دوجكوين أفضل من بيتكوين للمدفوعات". بعد دعوى تسلا، بدأت سبيس إكس أيضًا في قبول دوجكوين كوسيلة للدفع للبضائع في مايو. وقد ضاعف رجل الأعمال التكنولوجي الملياردير مؤخرًا دعمه لـ DOGE بعد دعوى قضائية بقيمة ٢٥٨ مليار دولار، مع ادعاء وجود مخطط احتيالي للعملات الرقمية فيما يتعلق بالتوكن. حيث قال "سأستمر في دعم دوجكوين".