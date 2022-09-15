بي إن بي تشين تتعاون مع غوغل كلاود لتعزيز ويب ٣، شركات بلوكتشين الناشئة

تام شمس - الخميس 15 سبتمبر 2022 12:00 صباحاً - عقدت منصة بلوكتشين للعقود الذكية من باينانس شراكة بي إن بي تشين مع غوغل كلاود لتعزيز مجالات ويب ٣ وبلوكتشين الناشئة.

ستتمكن الشركات الناشئة التي تقوم حاليًا ببناء المنتجات والخدمات على بلوكتشين بي إن بي تشين من البناء على بنية غوغل كلاود الأساسية الآمنة ومفتوحة المصدر والقابلة للتطوير.

سيشهد ذلك أكثر من ١٣٠٠ تطبيق لامركزي نشط قائم على بي إن بي تشين (DApps) من عالم التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل اللامركزي وألعاب بلوكتشين والتوكنات غير القابلة للاستبدال التي تم منحها إمكانية الوصول إلى الأدوات والبنية التحتية التي توفرها كلتا المنصتين.

وستتمكن هذه المشاريع أيضًا من الاستفادة من غوغل كلاود لتشفير البيانات والتحليل عند الطلب لبيانات السلسلة في الوقت الفعلي. تتمثل إحدى الدروس المستفادة الرئيسية في توفير النظام الأساسي للمطورين والمشاريع للوصول إلى البنية التحتية السحابية محايدة الكربون لتوسيع نطاق العروض.

وستعمل الشراكة أيضًا على تسهيل الوصول إلى برنامج غوغل السحابي للشركات الناشئة إلى منشئي ويب ٣ محددين من النظام البيئي لبي إن بي تشين. وهذا يشمل المشاريع التي تم تحديدها لمبادرة Most Valuable Builder (MVB) Accelerator من بي إن بي تشين.

يمنح برنامج غوغل السحابي للشركات الناشئة أرصدة غوغل كلاود سنويًا لمدة تصل إلى عامين لمساعدة الشركات في المرحلة المبكرة على إنشاء مشاريعها وتنميتها.

كما سيتمكن مطورو ويب ٣ من التواصل مع أعضاء فريق غوغل كلاود ستارتب ساكسس والخبراء التقنيين المتخصصين في الشركة عبر إدارة البيانات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأمان انعدام الثقة. وستتوفر أيضًا ورش عمل مطوري ويب ٣، بالإضافة إلى تدريب غوغل كلاود والشهادات، للمشاركين.

تم إنشاء بي إن بي تشين في فبراير ٢٠٢٢ من خلال دمج بي إن بي بيكون تشين وبي إن بي سمارت تشين. شبكة بلوكتشين متوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين، مما يسمح بتطوير النظام الإيكولوجي متعدد السلاسل.