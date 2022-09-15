وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مجموعة برامج الفدية التي تتخذ من إيران مقرًا لها وعناوين بيتكوين المرتبطة بها

تام شمس - الخميس 15 سبتمبر 2022 12:00 صباحاً - أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ١٠ أفراد، وكيانين، والعديد من عناوين العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بمجموعة برامج الفدية الإيرانية إلى قائمتها للمواطنين المعينين بشكل خاص، مما يجعل من غير القانوني فعليًا للأشخاص والشركات الأمريكية التعامل معهم.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأفراد والشركات في مجموعة برامج الفدية مرتبطون بفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو فرع من الجيش الإيراني. يُزعم أن المجموعة "أجرت مجموعة متنوعة من الأنشطة الخبيثة الممكّنة عبر الإنترنت"، بما في ذلك اختراق أنظمة مستشفى الأطفال في الولايات المتحدة في يونيو ٢٠٢١ واستهداف "الولايات المتحدة".وموظفي الدفاع والدبلوماسيين والحكوميين في الشرق الأوسط".

وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ٧ عناوين بيتكوين (BTC) يُزعم أنها مرتبطة باثنين من المواطنين الإيرانيين - أحمد خطيبي أغادة وأمير حسين نيكيد رافار - كجزء من عقوباته الثانوية. ووفقًا لوزارة الخزانة، ارتبط خطيبي بشركة أفكار سيستم للخدمات التكنولوجية والكمبيوتر - وهي أحد الكيانين المعاقبين في نفس الإعلان - منذ عام ٢٠٠٧. وزعمت الدائرة الحكومية أن نيكايد "قام بتأجير وتسجيل البنية التحتية للشبكة" لمساعدة مجموعة برامج الفدية.

حيث قال برايان نيلسون، وكيل وزارة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية: "لقد استهدف ممثلو برامج الفدية ومجرمو الإنترنت الآخرون، بغض النظر عن أصلهم القومي أو قاعدة عملياتهم، الشركات والبنية التحتية الحيوية في جميع المجالات - مما يهدد بشكل مباشر الأمن المادي والاقتصاد للولايات المتحدة والدول الأخرى". "سنواصل اتخاذ إجراءات التنسيق مع شركائنا العالميين لمكافحة وردع تهديدات برامج الفدية."

جاء الإشعار في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد خطيبي ونيكايد ومنصور أحمدي - وهو أيضًا أحد الأفراد المدرجين في عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - بزعم "تنظيم مخطط لاختراق شبكات الكمبيوتر" لكيانات وأفراد في الولايات المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي استشهدت بها وزارة الخزانة. ووفقًا لوزارة العدل، استهدفت مجموعة برامج الفدية الإيرانية شركة محاسبة مقرها نيوجيرسي في فبراير ٢٠٢٢، حيث طلب خطيبي ٥٠ ألف دولار من العملات المشفرة مقابل عدم بيع بيانات الشركة في السوق السوداء.