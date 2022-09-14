كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق مؤسس شركة تيرا "دو كوون"

تام شمس - الأربعاء 14 سبتمبر 2022 05:55 مساءً - في حين يبتهج مجتمع LUNC بسبب العودة المحتملة لتوكن تيرا لونا كلاسيك (LUNC)، يواجه مؤسس تيرافورم لابز، دو كوون، الآن أمر اعتقال من السلطات الكورية الجنوبية.

وبحسب ما ورد أصدرت محكمة مقرها في سيول مذكرة اعتقال بحق كوون وخمسة أشخاص آخرين جميعهم موجودون حاليًا في سنغافورة. ووفقًا لمكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية، يواجه مؤسس تيرا مزاعم بانتهاك قانون أسواق رأس المال في البلاد

في مايو، أصبح ما اشتبه مجتمع تيرا في البداية أنه إشاعات مغرضة حول الهجوم واحدًا من أكثر أحداث السوق تدميرًا في تاريخ العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة ملايين الأصول من مستثمري تيرا يو إس دي (UST) - التي أعيدت تسميتها الآن تيرا يو إس دي كلاسيك (USTC) - وتيرا (LUNA)، والتي تم تغيير علامتها التجارية أيضًا إلى لونا كلاسيك (LUNC). بدأت عملة UST المستقرة في الابتعاد عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند ٠,٠٠٦ دولار في يونيو.

وإلى جانب UST، انخفض LUNA، وهو الأصل الذي بلغ ذروته عند ١١٩,١٨ دولارًا في أبريل، بشكل كبير إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند ٠,٠٠٠٠٠٠٩ دولار، مما تسبب في تثبيت الخطوط الساخنة للانتحار على مجتمع ريديت للمشروع.

أثر انهيار تيرا أيضًا على العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مما أدى إلى انخفاض بنسبة ٨٠٪ وأكثر للمشاريع التي ارتبطت بالعملة المستقرة.