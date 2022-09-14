مشروع قانون تنظيمي جديد يمنح البنك المركزي الأوروغواي السيطرة على صناعة العملات المشفرة في البلاد

تام شمس - الأربعاء 14 سبتمبر 2022 05:43 صباحاً - قدمت حكومة أوروغواي تشريعات إلى البرلمان تسرع من تنظيم مساحة العملات المشفرة في الدولة وتضع البنك المركزي باعتباره السلطة التنظيمية.

تم تقديم مشروع القانون يوم ٥ سبتمبر، وهو يسعى جاهدًا لتوضيح الإطار التنظيمي للبلد لأصول العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) تخضع لإشراف هيئة الرقابة على الخدمات المالية (SSF)، وهو كيان تابع للبنك المركزي. يجب أيضًا أن تلتزم بورصات العملات المشفرة وخدمات الحفظ وأي خدمات مالية متعلقة بهذه الأصول الرقمية بلوائح مكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الوثيقة أربعة أنواع من الأصول الرقمية: العملات المستقرة، وتوكنات الحوكمة، والأصول القابلة للتداول، وتوكنات الديون، وذكرت أنه:

"إذا كان النشاط الذي يتم تنفيذه باستخدام هذه الأدوات ينطوي على ممارسة الوساطة المالية أو النشاط المالي، فسيكون خاضعًا للوائح ورقابة البنك المركزي لأوروغواي."

في العام الماضي، قدم السناتور الأوروغوياني خوان سارتوري مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة وتمكين الشركات من قبول المدفوعات الرقمية، والسعي إلى "إنشاء استخدام شرعي وقانوني وآمن في الأعمال التجارية المتعلقة بإنتاج وتسويق العملات الافتراضية".

هذا التطور هو جزء من موجة مستمرة من التشريعات أو اللوائح التي تتبعها الحكومات أو المشرعون في أمريكا اللاتينية. ويقال إن هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية تسعى إلى تغيير إطارها القانوني للاعتراف بالرموز كأصول رقمية أو أوراق مالية. وفي أغسطس، استخدم رئيس باراغواي حق النقض ضد مشروع قانون يسعى إلى الاعتراف بتعدين العملات المشفرة كنشاط صناعي، بحجة أن ارتفاع استهلاك الكهرباء في التعدين يمكن أن يعيق التوسع في صناعة وطنية مستدامة.