الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس يخطط لإعادة هيكلة الشركة للتركيز على حفظ العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 14 سبتمبر 2022 05:43 صباحاً - يقال إن منصة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس، والتي تعتبر حاليًا في منتصف إجراءات الإفلاس، تخطط لإعادة البناء حول خدمات حفظ العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من صحيفة نيويورك تايمز، كان الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس "أليكس ماشينسكي" ورئيس قسم الابتكار والامتثال "أورين بلونشتاين" يهدفان إلى إحياء الشركة باستخدام مشروع يسمى كيلفن Kelvin - والذي يركز على تخزين العملات المشفرة للمستخدمين وفرض رسوم على معاملات معينة. وقد ورد أن ماشينسكي قام بالإعلان في اجتماع يوم ٨ سبتمبر للموظفين، حيث ناقشت الشركة السيناريوهات المحتملة لمستقبلها بعد تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل ١١ في يوليو.

حيث ورد أن كيانًا قانونيًا يمثل دائني سيلسيوس، ويُدعى لجنة الدائنين غير المضمونين، طلب من الشركة الاستمرار في تقديم الخدمات بما في ذلك القروض والرهانات والحفظ. حيث قارن ماسكينسكي إمكانية عودة المنصة مع تلك الخاصة بشركة أبل ودلتا إيرلاينز - فقد اقتربت الشركتان من الإفلاس في عام ١٩٩٧ وقدمت طلبًا بموجب الفصل ١١ في عام ٢٠٠٥، على التوالي.

ووفقًا لنموذج أعمالها الحالي، قالت سيلسيوس إنها لم تتقاضى أي رسوم للمعاملات أو عمليات السحب أو الإنشاء أو الإنهاء المبكر. واستشهد التقرير بشخص مطلع على الأمر قال إن اللجنة أعربت عن مخاوفها بشأن مشاركة ماشينسكي مع سيلسيوس ومشروع كيلفن المقترح.

حيث ورد أن بلونستين قال لموظفي سيلسيوس: "إذا كان أساس عملنا هو الحفظ، وكان عملاؤنا يختارون القيام بأشياء مثل الرهن في مكان ما أو مبادلة أحد الأصول بآخر، أو الحصول على قرض مقابل أحد الأصول كضمان، فمن المفترض أن تكون لدينا القدرة على تحصيل عمولة".