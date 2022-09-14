سويفت وسيمبيونت تعلنان عن تجربة بلوكتشين لبيانات الشركات

تام شمس - الأربعاء 14 سبتمبر 2022 05:43 صباحاً - كشفت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) يوم الثلاثاء عن شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية سيمبيونت لتوفير بيانات أكثر دقة للشركات المالية من خلال تقنية بلوكتشين.

وتأتي فانغارد وسيتيغروب وأميريكان سنتشري إنفستمنتس ونورثرن ترست من بين الشركات المشاركة في المبادرة.

ووفقًا للإعلان، فإن المشروع التجريبي "يمكن أن يساعد مقدمي الخدمات على توزيع البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا لعملاء خدمات الحفظ العالمية". ومن خلال أسيمبلي Assembly، وهي المنصة التكنولوجية المملوكة لشركة سيمبيونت، سيتم استخدام العقود الذكية "لإنشاء تأثير الشبكة الذي يعزز أكثر من ١١٠٠٠ مؤسسة مرتبطة بسويفت عالميًا."

في عام ٢٠١٧، تعاونت سيمبيونت مع فانغارد لتحسين توزيع بيانات مؤشر الأسعار من خلال بلوكتشين، واستهلكت بيانات من أموال بقيمة ١,٣ تريليون دولار في ذلك الوقت.

حيث قال توم زتشاك، كبير مسؤولي الابتكار في سويفت، "من خلال الجمع بين عقود التجميع والعقود الذكية من سيمبيونت جنبًا إلى جنب مع شبكة سويفت الواسعة، يمكننا تنسيق البيانات تلقائيًا من مصادر متعددة لحدث عمل الشركة"، مضيفًا أن العقد الذكي الخاص بأسيمبلي سيسمح بـ "مقارنة المعلومات المشتركة بين المشاركين والإشارة إلى التناقضات أو الاختلافات عبر مزودي خدمات الحفظ."

نظرًا لظهور العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، تبذل الشركة جهودًا للحفاظ على أهميتها في النظام الاقتصادي الدولي. وفي عام ٢٠١٧، أطلقت التعاونية بين البنوك ابتكارها العالمي للمدفوعات، gpi، بهدف تعزيز تتبع المدفوعات وشفافية الرسوم، مما يسمح للعملاء بإرسال مدفوعات عبر الحدود على مدار ٢٤ ساعة في اليوم.