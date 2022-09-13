سعر بيتكوين يرتفع عند المقاومة الرئيسية بالقرب من ٢٣ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:45 صباحاً - يوم ١٢ سبتمبر، تقوم بيتكوين بتحركاتها كالمعتاد. فمنذ ٩ سبتمبر، تحرك السعر بشكل جيد، محققًا مكاسبًا تقترب من ١٦٪ واندفع نحو خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى والذي يبدو أنه يتمتع بمقاومة عند ٢٣٠٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار عل مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

ربما تتحول بيتكوين والسوق الأوسع إلى الاتجاه الصعودي قبل ترقية ميرج لإيثريوم المقرر حدوثها يوم ١٤ سبتمبر، أو ربما يكون القاع بعيد المنال قد حدث أخيرًا، إذ تُظهر بيانات المخطط البياني الأسبوعية من ترقية ميرج أنه في ٢٧ يونيو و١٥ أغسطس، انخفض مؤشر القوة النسبية لبيتكوين إلى أدنى مستوياته منذ عام ٢٠١٩.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار عل مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

في الوقت الحالي، انتعش المقياس من قرب ذروة البيع ٣١ إلى قراءته الحالية عند ٣٨,٥. قد يلاحظ بعض المتداولين أيضًا تباعدًا صعوديًا على المقياس، حيث يتبع مؤشر القوة النسبية خط اتجاه تصاعدي بينما تتجه شموع بيتكوين الأسبوعية إلى الأسفل. نجح انحراف تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) لبيتكوين ي العبور أيضًا مع ارتفاع حجم الشراء ومحاولات سعر بيتكوين لتجاوز نطاق ٩٠ يومًا الحالي.

حسبما أشير في التحليل السابق، منذ ٢١ يناير، كان يتم تداول سعر بيتكوين ببساطة في نطاق محدد فيما تبين أنه أعلام هبوطية متتالية تشهد استمرارًا إلى قيعان سنوية جديدة. وقد واجه السعر باستمرار مقاومة عند خط الاتجاه التنازلي العلوي وحركة السعر التي شهدتها اليوم وفي الـ ٩٠ يومًا الماضية ليست انحرافًا عن الاتجاه.

يجب على المتداولين مراقبة سعر بيتكوين لدفع بعض الإغلاقات اليومية فوق مقاومة خط الاتجاه ووضع أعلى مستوى يومي أعلى من ٢٥٤٠٠ دولار، أو حتى الاختراق إلى المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم عند ٣٠ ألف دولار سيكون مشهدًا ممتازًا إما لتغيير الاتجاه أو على الأقل خطوة تصل إلى نطاق توطيد جديد. وحتى يحدث ذلك، فإن الممارسة المعتادة بين المتداولين هي عدم الشراء عند المقاومة طويلة المدى والانتظار لمعرفة إذا ما كان الزخم الصعودي ثابتًا أم أن الاتجاه السائد سيظل كما هو.

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