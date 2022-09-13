جمع التبرعات لتمويل الألعاب يقفز بنسبة ١٣٥٪ في أغسطس، لكنه لا يزال منخفضًا منذ يونيو

تام شمس - الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:43 صباحاً - يظل قطاع تمويل الألعاب قوة رائدة في مجال بلوكتشين والعملات المشفرة على الرغم من الانكماش المستمر في السوق. حيث كشفت الأرقام الأخيرة من داب رادار أن ألعاب ويب ٣ ومشاريع الميتافيرس جمعت ٧٤٨ مليون دولار من الأموال الشهر الماضي. كان هذا ارتفاعًا بنسبة ١٣٥٪ عن يوليو، لكنه لا يزال يمثل انخفاضًا بنسبة ١٦٪ مقارنة بشهر يونيو.

حيث جمعت ألعاب بلوكتشين استثمارات قدرها ٣,١ مليارات دولار في الربع الأخير؛ وحتى الآن في عام ٢٠٢٢، أضافت ٦,٩ مليارات دولار في الأموال. يبدو أن توقعات هذا العام تشير إلى أن الاستثمارات قد تصل إلى ١٠,٢ مليارات دولار - بزيادة قدرها ٢٠٪ عن ٤ مليارات دولار لعام ٢٠٢١. وتشير الأرقام إلى أن المستثمرين لا يزالون متفائلين بشأن تمويل الألعاب، على الرغم من ظروف السوق غير المؤكدة.

وقد ذكر التقرير أنه "بالنظر إلى الصورة الكاملة، لاحظنا أن ٣٨٪ من الاستثمارات تذهب إلى البنية التحتية، و٣٣٪ للألعاب ومشاريع الميتافيرس، و٢٧٪ لشركات الاستثمار".

لا يزال أكثر من ٥٠٪ من استخدام الصناعة في ألعاب بلوكتشين، على الرغم من انخفاض بنسبة ١١٪ عن الشهر الماضي، إلى متوسط ​​٨٤٧٠٠٠ محفظة فريدة نشطة يوميًا (UAW).

على جانب التوكنات غير القابلة للاستبدال، أو NFT، ارتفع إجمالي حجم التداول المرتبط بالألعاب بنسبة ١٣,٢٥٪ في أغسطس، وقفزت المبيعات بنسبة ٨٣,٣٦٪ لتصل إلى أكثر من ١,٣ مليون توكنات غير قابلة للاستبدال تم تداولها. كما وجد استطلاع أجرته تشين بلاي مؤخرًا أن ٧٥٪ من مستثمري تمويل الألعاب انضموا إلى مجال مشاريع الألعاب فقط، و٨١٪ أعطوا الأولوية للتجارب الإيجابية داخل اللعبة فوق جني الأرباح.

ارتفعت مبيعات مشاريع الميتافيرس بنسبة ٣٨,٦٢٪ على أساس شهري لتصل إلى ١٩٣٥٤، بينما تراجعت التداولات بنسبة ٢٨,٩٠٪ إلى ٢٢ مليون دولار. ومن بين البروتوكولات، انخفض حجم تداول إيثريوم بنسبة ١٤,٤٠٪ في أغسطس، ليصل إلى ١١ مليون دولار. وفي الوقت نفسه، زاد حجم تداول سولانا بنسبة ١٧١٪ إلى ١,٧ مليون دولار، وزاد رونين بنسبة ٢٧,٦٤٪ إلى ٨,٢ ملايين دولار في إجمالي حجم التداول.