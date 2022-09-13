مجموعة بورصة شيكاغو التجارية تقدم تداول الخيارات الآجلة لعقود إيثريوم الآجلة في الوقت الذي يستعد فيه العالم لترقية ميرج

تام شمس - الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:43 صباحاً - أعلنت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية للمشتقات (CME Group) عن إطلاق خيارات التداول لمنتجاتها الآجلة لإيثريوم (ETH) يوم الاثنين - وهو نفس الأسبوع الذي يُتوقع فيه ترقية ميرج لإيثريوم.

حيث قال تيم ماكورت، الرئيس العالمي للأسهم ومنتجات العملات الأجنبية في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية في بيان، إن إطلاق العقد الآجل الجديد "جاء في توقيت جيد". حيث أشار قائلًا:

"نظرًا لأن المشاركين في السوق يتوقعون ترقية ميرج القادمة لإيثريوم، وهو تحديث يحتمل أن يغير قواعد اللعبة لواحدة من أكبر شبكات العملات المشفرة، فإن الاهتمام بمشتقات إيثريوم آخذ في الظهور."

وقد أعلنت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وهو سوق المشتقات الرائد في العالم، عن نيتها إطلاق خيارات العقود الآجلة يوم ١٨ أغسطس. وستوفر العقود عقدًا آجلًا واحدًا لإيثريوم مقابل ٥٠ إيثريوم لكل عقد، بناءً على معدل مرجعي لإيثريوم محدّث بالدولار يوميًا.

تنضم العقود الجديدة إلى مجموعة منتجات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية الحالية. وقد أطلقت المجموعة أول عقد آجل لبيتكوين في ديسمبر ٢٠١٧. وقد شهدت عقود مشتقات بيتكوين (BTC) وإيثريوم اهتمامًا قياسيًا في الربع الثاني من هذا العام، على الرغم من شتاء العملات المشفرة.

قدمت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية منتج تداول خيارات بيتكوين في يناير ٢٠٢٠. كما أطلقت عقود إيثريوم الصغيرة الآجلة في ديسمبر ٢٠٢١ وفي مارس ٢٠٢٢ أطلقت عقود الخيارات لعقودها الآجلة الحالية لبيتكوين وإيثريوم بنسبة ١٠٪ من حجم التوكنات. كما تقدم عقود بيتكوين وإيثريوم الآجلة باليورو.