دبي تمنح الموافقة التنظيمية لمكتب بلوكتشين دوت كوم

يقال إن محفظة بلوكتشين وبورصة العملات المشفرة "بلوكتشين دوت كوم" قد حصلت على الموافقة التنظيمية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، أو VARA.

ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز يوم الجمعة، وقّعت VARA اتفاقية ستسمح لبلوكتشين دوت كوم بفتح مكتب في دبي. تدير شركة العملات المشفرة حاليًا عدة مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية وسنغافورة.

منذ أن أعلن رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إنشاء الجهة التنظيمية للعملات المشفرة والقانون المصاحب في مارس، منحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الموافقة على كريبتو دوت كوم وأوكي إكس وإف تي إكس لتقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة في الإمارة. في يوليو، أطلق آل مكتوم أيضًا استراتيجية الميتافيرس التي تهدف إلى توفير أكثر من ٤٠٠٠٠ وظيفة افتراضية في دبي بحلول عام ٢٠٣٠.

تهدف بلوكتشين دوت كوم، وهي واحدة من أقدم شركات البنية التحتية لبيتكوين (BTC) ومقرها في لندن، إلى الحصول أيضًا على الموافقة التنظيمية في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا. في أغسطس، أذنت سلطة النقد بجزر كايمان رسميًا لبلوكتشين دوت كوم بتشغيل البورصة وتقديم خدمات الحفظ. وبعد جولة تمويل في مارس، ورد أن قيمة شركة العملات المشفرة بلغت ١٤ مليار دولار.