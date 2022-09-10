كوينتين تارانتينو يسوي دعوى ميراماكس بشأن التوكنات غير القابلة للاستبدال "بالب فيكشن"

تام شمس - السبت 10 سبتمبر 2022 05:43 صباحاً - رفعت ميراماكس دعوى قضائية ضد المخرج في نوفمبر من العام الماضي بعد أن أعلنت شبكة سيكريت نتورك لتقنية بلوكتشين من الطبقة الأساسية عن مزاد "مشاهد سيناريو غير مقطوعة" من فيلم عام ١٩٩٤ في صورة توكنات غير قابلة للاستبدال. وقد ادعى استوديو الأفلام أنه يمتلك جميع حقوق "بالب فيكشن"، باستثناء تلك المحفوظة لتارانتينو، والتي استبعدت التوكنات غير القابلة للاستبدال.

كانت الشركة تعمل على تطوير إستراتيجية التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة بها في ذلك الوقت. وفي بيان، كتب محامي الاستوديو بارت ويليامز: "إن هذا الجهد لمرة واحدة يقلل من حقوق التوكنات غير القابلة للاستبدال في "بالب فيكشن"، والتي تنوي ميراماكس تعظيمها من خلال نهج استراتيجي شامل".

وفي البيان الصحفي الأصلي للمزاد، زعمت الشبكة السرية أن تارانتينو يمتلك "حقوقًا حصرية لنشر سيناريو فيلم بالب فيكشن وأن النسخة الأصلية المكتوبة بخط اليد ظلت كنزًا إبداعيًا شخصيًا احتفظ به خاصًا لعقود." جمع المزاد ١,١ مليون دولار في يناير، لكن تبعه إلغاء مبيعات التوكنات غير القابلة للاستبدال الإضافية بسبب النزاع.

وقد شارك تارانتينو وميراماكس في إنتاجات ناجحة أخرى، بما في ذلك "كيل بيل: الجزء ١ و٢". انتهى فيلم بالب فيكشن بتحقيق ١٠٧,٩٣ ملايين دولار في الولايات المتحدة و٢١٣ مليون دولار في جميع أنحاء العالم في السنوات التي تلت إطلاقه في ١٩٩٤.

ويبدو أن مخرج هوليوود كوينتين تارانتينو والمنتج ميراماكس قد حسموا دعواهم القضائية بشأن التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) المتعلقة بفيلم بالب فيكشن بعد معركة قانونية استمرت لأشهر. ويقال إن استوديو الأفلام يخطط لسحب الدعوى القضائية في غضون أسبوعين والتعاون مع المخرج في المستقبل، بما في ذلك مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال.