سعر بيتكوين ينخفض إلى أدنى مستوى خلال ١٠ أسابيع وسط تحذير من ارتفاع الدولار الأمريكي "المؤلم"

تام شمس - الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:52 مساءً - قدمت بيتكوين (BTC) اختراقًا طال انتظاره يوم ٧ سبتمبر حيث حطم سعر بيتكوين آمال المضاربين على الصعود في الانتعاش.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الارتداد إلى ٢٣٠٠٠ دولار "لا يزال مرجحًا" وفقًا لأحد المتداولين

سجلت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو خسائر مبكرة لزوج بيتكوين مقابل الدولار في وقت لاحق يوم ٦ سبتمبر، مع وصول قيعان بين عشية وضحاها إلى ١٨٥٤٠ دولارًا على بيتستامب.

وقد سجل الزوج أدنى مستوياته منذ ٣٠ يونيو، آخذًا السيولة من قاع يوليو وتعافى بشكل هامشي فقط خلال اليوم.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

اتبعت حركة السعر الهبوطية ما يقرب من أسبوع من التحركات الجانبية ولم يكن من الممكن رؤية التقلبات في أي مكان حيث أصر المشاركون في السوق على أملهم في الخروج من الاتجاه الصعودي.

وفي هذه الحالة، شعروا بخيبة أمل، ولكن بالنسبة للمتداول الشهير Il Capo of Crypto، لا يزال هناك سبب للاعتقاد بأن ارتدادًا سيحدث.

وجادل في موضوع على تويتر: "أولًا وقبل كل شيء، السعر يجلس الآن فوق مستوى الدعم اليومي الرئيسي (النطاق المنخفض، ١٨٥٠٠-١٩٠٠٠)".

"إنه المكان الذي بدأ فيه الارتفاع الأخير في السوق الهابط، مما يشير إلى وجود طلب قوي هنا. والارتداد من هنا إلى منطقة التوريد (٢٢٥٠٠-٢٣٠٠٠) سيشكل نمو1ج رأس وكتفين مثالي".

وأوضح Il Capo of Crypto أن كل انهيار كان مصحوبًا بتضاؤل ​​الحجم، مما يشير إلى أن البائعين اضطروا إلى العمل بشكل متزايد ضد التيار لخفض الأسعار.

حيث أضاف: "يشير التمويل أيضًا إلى أن السراويل القصيرة تنحصر في كل ساق وأن هناك الكثير من الوقود لضغط قصير".

ولكي لا يحدث هذا، يجب أن يبدأ التوحيد تحت مستويات أواخر يونيو بالقرب من ١٨٥٠٠ دولار.

وخلص الموضوع إلى أنه "للتلخيص: الضغط القصير إلى ٢٢٥٠٠ - ٢٣٠٠٠ لا يزال مرجحًا".

"معظم الناس مغرورون ومتعجرفون، لكن المخططات البيانية تظهر خلاف ذلك. لا تثقوا في صفقاتكم القصيرة. سيخبرنا الوقت بما سيحدث."

أكدت البيانات المأخوذة من دفتر أوامر زوج بيتكوين مقابل الدولار على باينانس التي تم تحميلها بواسطة متريال إنديكيتورز للمراقبة على السلسلة أن بيتكوين تعمل في منطقة ذات سيولة كبيرة.

مخطط دفتر أوامر باينانس. المصدر: ماتريال إنديكيتورز/ تويتر

مؤشر الدولار DXY يحصل على ١٢٠ هدفًا بعد "تصحيح كبير"

في غضون ذلك، قدمت الأسواق الكلية مشاهدة مثيرة للاهتمام في اليوم حيث ارتفع الدولار الأمريكي.

إذ سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أعلى مستوياته على مدار عشرين عامًا عند ١١٠,٧٨، مصحوبًا بهبوط أعمق على اليورو والين، ومستمرًا في اتجاه قاتم من الأشهر الأخيرة.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

بالنسبة لعالم الاقتصاد الكلي هينريك زيبيرغ، لم يكن من الممكن الاحتفال بارتداد قصير، حيث سيعود الدولار بعد ذلك للانتقام ليتجه إلى ١٢٠، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه آخر مرة في يناير ٢٠٠٢.

على النقيض من ذلك، وصل النفط الخام WTI إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام فيما أطلق عليه حساب التداول الشهير Blockchain Backers بداية "استسلام النفط".

وقد افتتحت الأسهم الأمريكية بارتفاع طفيف، حيث ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ ومؤشر ناسداك المركب بنسبة ٠,٣٪ و٠,٦٥٪ في جلسة تداول الساعة الأولى، على التوالي.

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