منصة باينانس يو إس تطلق رهن إيثريوم منخفض الحاجز قبل ترقية ميرج

يوم الأربعاء، أعلنت شركة باينانس التابعة لبورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة أنها ستقدم برنامج رهن إيثريوم مع عوائد سنوية تصل إلى ٦,٠٪. على عكس الرهن المباشر على شبكة إيثريوم، والذي سيتطلب ٣٢ إيثريوم (ETH)، سيكون مطلوبًا فقط ٠,٠٠١ إيثريوم بموجب الخدمة الجديدة التي قدمتها باينانس يو إس. وفيما يتعلق بالتطوير، قال بريان شرودر، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس يو إس:

"تلعب إيثريوم دورًا مهمًا في النظام البيئي ويب ٣ الأوسع. ومع استمرار شبكة إيثريوم في الانتقال نحو ترقية ميرج، يسعدنا تقديم إيثريوم مع بعض من أعلى مكافآت العوائد السنوية في الصناعة."

يتم تعزيز عائدات الرهن جزئيًا من خلال ميزات مثل إعادة الاستخدام التلقائي لباينانس يو إس، والتي تمكن من مضاعفة العوائد. ومع ذلك، لا يمكن للمستخدمين إلغاء إيثريوم في الوقت الحالي، ولن يتم توزيع المكافآت حتى تنتقل إيثريوم لأول مرة من شبكة إيثريوم لإثبات العمل إلى إثبات الحصة من خلال ترقية ميرج القادمة المقرر إجراؤها يوم ١٥ سبتمبر. تعتمد "ترقية شنغهاي" على إكمال ترقية ميرج بنجاح، وسيتمكن المستخدمون بعد ذلك من سحب عملات إيثريوم الخاصة بهم.

ونظرًا للطبيعة المعقدة للترقية، ليس هناك ما يضمن أن يكون الانتقال سلسًا. وبالتالي، فإن أموال المستخدمين معرضة لمخاطر مثل عودة الأموال لفترات طويلة أو فقدان رأس المال إذا فشلت الترقية. تقول باينانس يو إس إنها لا تتحكم في الطريقة والمبلغ النهائي الذي يمكن لمستثمري إيثريوم المكدس استرداده. في وقت كتابة المقالة، ظلت ٢١,٦٪ من عقد إيثريوم غير متزامنة مع ترقية ميرج.