عدد مشتري BAYC الفريدين ينخفض في أغسطس إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:52 مساءً - وفقًا لبيانات من كريبوسلام دوت آي يو، انخفض عدد المشترين الفريدين لمجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) بورد إيب يخت كلوب (BAYC) إلى ٢٦٣ لشهر أغسطس، بإجمالي ٤٣٨ معاملة. وكانت هذه المقاييس ثاني أدنى مستوى على الإطلاق منذ إطلاق المجموعة في أبريل ٢٠٢١.

منذ أن بدأ شتاء العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، انخفض متوسط ​​قيمة المعاملات لتوكنات BAYC غير القابلة للاستبدال إلى ١٠٦٤٥٦ دولارًا، مقارنة بسعر الذروة البالغ ٣١٢١٠١ دولارًا لكل توكن يمكن تحصيله في أبريل ٢٠٢٢. في مايو ٢٠٢١، شهدت المجموعة ذروة عدد المشترين والمعاملات، في ٣٥٥٠ و٩٢٥٥ على التوالي.

وما يقدر بنحو ٥٥ مليون دولار من BAYC وتوكنات كريبتوبانكس غير القابلة للاستبدال معرضة لخطر التصفية بسبب تعهد المستخدمين بها كضمان للحصول على قروض مقومة بإيثريوم - التي انخفض سعرها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. تواجه يوغا لابز، مالك كلتا المجموعتين، دعوى قضائية جماعية تزعم أن الشركة "حثت بشكل غير لائق" المجتمع على شراء توكنات BAYC غير القابلة للاستبدال "بسعر مبالغ فيه".

وفي النصف الأول من العام، تم اختراق حساب ديسكورد لمجتمع BAYC ثلاث مرات حيث قام المتسللون بنشر تقنيات تصيد متطورة في محاولات للوصول إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال المربحة. وحتى الآن، تجاوز بيع توكنات BAYC غير القابلة للاستبدال ٨٥٠،٥٩٧ إيثريوم أو ٢,٤ مليار دولار بالأسعار الحالية. وقد ذكر كوينتيليغراف سابقًا أن منصة تداول الأصول أو شهدت انخفاض أحجام معاملات التوكنات غير القابلة للاستبدال بنسبة ٩٩ ٪ من ذروتها.