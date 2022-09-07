كاردانو (ADA) تتطلع إلى ارتفاع بنسبة ١٥٪ على الرغم من خوف تشارلز هوسكينسون من "العوامل الكلية"

تام شمس - الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:52 مساءً - ستخضع كاردانو (ADA) لتحديث رئيسي للشبكة يسمى "فازيل" يوم ٢٢ سبتمبر، مما يجعل بلوكتشين أكثر قابلية للتطوير وأرخص. ومع ذلك، فشلت الأخبار في إثارة أي زخم صعودي حاسم في سوق ADA.

العوامل الكلية تؤثر على أفضل سيناريو صعودي لـ ADA

بالتفصيل، ارتفع سعر ADA بحوالي ٣,٥٪ إلى ٠,٥١ دولار منذ إعلان إطلاق فازيل، بما في ذلك ارتفاع بنسبة ١٤٪ يتبعه محو شبه كامل. وبعبارة أخرى، اشترى المتداولون في البداية ضجة فازيل لكنهم سارعوا إلى الخروج من الأسواق، كما يتضح من حركة السعر أدناه.

مخطط سعر زوج كاردانو مقابل الدولار على مدى أربع ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ألقى مؤسس كاردانو "تشارلز هوسكينسون" باللوم على "عوامل الماكرو" في ضعف أداء ADA على الرغم من نشوة فازيل، مشيرًا إلى أن أسواق العملات المشفرة، بشكل عام، "منفصلة عن الواقع". وأضاف قائلًا:

"لم تكن كاردانو أقوى من أي وقت مضى، وبصراحة، فإن العديد من المشاريع الأخرى قوية أيضًا في جميع أنحاء الصناعة، ومع ذلك لا ترى أن ذلك يظهر على الأسعار - مجرد بحر من اللون الأحمر."

ظهرت التصريحات بينما كانت الأصول ذات المخاطر العالية معرض لتراجع عميق آخر في الأيام التي سبقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم ٢٠ سبتمبر حتى ٢١ سبتمبر.

تعتقد الأسواق أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيصوتون لزيادة أسعار الفائدة القياسية بنسبة ٠,٧٥٪ أخرى يوم ٢١ سبتمبر. وبشكل عام، يتطلع البنك المركزي الأمريكي إلى رفع المعدل إلى ٣,٧٥٪ إلى ٤٪ بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

مخطط نقطي للاحتياطي الفيدرالي. المصدر: بلومبرغ

يمكن أن تضر بيئة السعر المرتفع بكاردانو وغيرها من الأصول المشفرة ذات رأس المال الأعلى، نظرًا لأنها ستزيد على الأرجح من جاذبية الأدوات القائمة على النقد بين المستثمرين.

هل تنتظرنا موجة ارتفاع "مصغرة" لكاردانو؟

من منظور تقني، يبدو كاردانو جاهزة للخضوع لموجة ارتفاع صغيرة في الأيام التي تسبق الانقسام الكلي فازيل.

وعلى المخطط البياني لأربع ساعات، يختبر سعر ADA التقاء دعم لحركة ارتداد محتملة. ويتكون هذا الالتقاء من خط اتجاه تصاعدي متعدد الأسابيع وشريط دعم مظلل في المخطط البياني أدناه.

مخطط سعر زوج كاردانو مقابل الدولار على مدى أربع ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

افترض أن ADA يرتد من نقطة التقاء. بعد ذلك، فإن الهدف التصاعدي الفوري لـ ADA يقع حول ٠,٥٠ دولار. وهذا المستوى هو نقطة التقاء مستويين من المقاومة: "خط اتجاه تنازلي متعدد الأسابيع" و"هدف متوسط ​​المستوى" والذي كان بمثابة سقف للسعر منذ منتصف أغسطس.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي الاختراق فوق ٠,٥٠ دولار إلى اختبار المضاربين على ارتفاع ADA لاختبار ٠,٥٣ دولار كهدف رئيسي للصعود، وهو مستوى له تاريخ هام كمقاومة. بعبارة أخرى، يمكن لـ ADA طباعة مكاسب بنسبة ١٥٪ قبل الانقسام الكلي فازيل مقارنة بسعرها اليوم.

ومع ذلك، يبدو ADA أضعف على المخططات البيانية ذات الإطار الزمني الأطول، حيث كشف أداؤه على مدى ثلاثة أيام عن وجود نموذج استمراري هبوطي يسمى "المثلث الهابط".

مخطط سعر زوج كاردانو مقابل الدولار على مدى ثلاثة أيام. المصدر: تريدينغ فيو

يخاطر ADA بالانخفاض إلى ٠,٢٦ دولار إذا اخترق بشكل حاسم ما دون خط الاتجاه السفلي للمثلث الهابط، وفقًا لقواعد التحليل الفني. وبمعنى آخر، انخفاض الأسعار بنسبة ٤٠٪ تقريبًا عن الأسعار الحالية.

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