بنك سيبا يخطط لتقديم خدمات رهن إيثريوم للمؤسسات

تام شمس - الأربعاء 7 سبتمبر 2022 08:45 مساءً - مع انتقال شبكة إيثريوم من إجماع إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS)، بدأت منصة الأصول الرقمية خدمة للمؤسسات للتعمق في إيثريوم (ETH).

ففي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف، قال سيبا بنك، وهي منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأصول السويسرية، إنه أطلق خدمة رهن إيثريوم للمؤسسات التي ترغب في جني عوائد من الرهن على شبكة إيثريوم. ووفقًا للشركة، فإن هذه الخطوة هي استجابة للطلب المؤسسي المتزايد على خدمات التمويل اللامركزي (DeFi).

وفقًا لماثياس شوتز، المدير التنفيذي في سيبا بنك، تعتقد الشركة أن المؤسسات يمكنها أيضًا أن تلعب دورًا في تأمين شبكة إيثريوم من خلال مشاركة إيثريوم. حيث أوضح شوتز أن:

"إن إطلاق خدمات رهن إيثريوم سيمكن المستثمرين المؤسسيين من لعب دور رئيسي في تأمين مستقبل الشبكة، من خلال طرف مقابل موثوق وآمن وخاضع للتنظيم الكامل."

ويعتقد المدير التنفيذي أن ترقية ميرج القادمة تعد معلمًا مهمًا للغاية للشبكة من حيث الأمان وقابلية التوسع والاستدامة. وأضاف شوتز أيضًا أن إطلاق رهانات إيثريوم للمؤسسات يتيح لشركتها مواكبة مجال الأصول الرقمية سريع التطور.

أنشأ مجمع تعدين إيثيريوم، إيثرماين، أيضًا تجمعًا جديدًا للرهن للمستخدمين لمشاركة إيثريوم بشكل جماعي وتلقي الفائدة. ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى التجمع بحد أدنى ٠,١ إيثريوم. ومع ذلك، أشارت المنصة إلى أن الحيازات الأقل تعني رسومًا أكبر. وفي الوقت الحالي، تقدم المنصة معدل فائدة سنوي قدره ٤,٤٣٪ على إيثريوم.