نتفليكس تحظر الإعلانات التجارية للعملات المشفرة على خدمة البث المستندة إلى الإعلانات

تام شمس - الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:45 مساءً - أفادت التقارير أن شركة نتفليكس العملاقة للبث المباشر قد حظرت الإعلانات التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة على فئة الاشتراك المدعومة بالإعلانات، والتي من المقرر إطلاقها في شهر نوفمبر قبل الموعد المحدد.

فنقلًا عن مصادر محلية، ذكرت صحيفة ذا سيدني مورنينغ هيرالد يوم الإثنين أن نتفليكس قررت رفض جميع الحملات الإعلانية المتعلقة بالسياسة والمقامرة والعملات المشفرة على فئة الاشتراك الجديدة، كذلك لن تعرض الفئة الجديدة أيضًا أي إعلانات تبيع المنتجات للأطفال. وقد أشارت المصادر نفسها إلى أنه يجري النظر أيضًا في القيود المفروضة على إعلانات المنتجات الصيدلانية.

ووفقًا لفارايتي، دفعت نتفليكس الجدول الزمني لإطلاق مستويتها الإعلانية الأرخص ثمنًا حتى نوفمبر للتنافس مع ديزني+، التي تطلق خطتها الخاصة القائمة على الإعلانات يوم ٨ ديسمبر. ففي البداية، كانت نتفليكس تخطط لإطلاق مستواها المدعوم بالإعلانات في بداية عام ٢٠٢٣.

وقد قالت فاريتي إن فئة الاشتراك الجديدة في نتفليكس ستبدأ العمل في الأول من نوفمبر في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

مع انخفاض عدد المشتركين العالميين في أرباع متتالية، أعلنت نتفليكس في يوليو أنها ستطلق خدمة جديدة مدعومة بالإعلانات لزيادة الإيرادات. ففي الربع الثاني، خسر عملاق البث ٩٧٠٠٠٠ مشترك مدفوع الأجر بعد خسارة ٢٠٠٠٠٠ مشترك في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٢. ووفي مواجهة تباطؤ نمو الإيرادات، كشفت نتفليكس في يونيو أنها ستخفض التكاليف للحفاظ على هوامشها عند ٢٠٪.