قيمة حاضنة أعمال بلوكتشين تصل إلى ١٠٠ مليون دولار بعد جولة تمويل من السلسلة "أ" بقيادة إن جي سي فنتشرز

تام شمس - الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:45 مساءً - أغلقت شركة بانوني، وهي حاضنة ووكالة استشارات تركز على تقنية بلوكتشين، جولة تمويل من السلسلة "أ" بدعم من إن جي سي فنتشرز، وهي إحدى أكبر شركات استثمار العملات المشفرة في آسيا، مما يضع الشركة على المسار الصحيح لتوسيع محفظتها وحضورها الجغرافي.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن شروط التمويل، فإن السلسلة "أ" قد أعطت بانوني تقييمًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار، حسبما ذكرت الشركة يوم الإثنين. وقد صرحت شركة بانوني ومقرها هونغ كونغ إنها ستستخدم الأموال للتوسع في ولايات قضائية أخرى، وإطلاق عروض خدمات جديدة وتوسيع قدراتها في مجال الشبكات.

تأسست بانوني في عام ٢٠١٨ من قبل أليسا تساي وتونغتونغ بي، وتستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على بلوكتشين وويب ٣ وتقدم المشورة المستمرة ودعم الأعمال. كما تحتفظ الشركة بعمليات في جميع أنحاء الصين الكبرى وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وفي حين أن بانوني لم تكشف عن أنواع الشركات التي ستدعمها بعد الزيادة الناجحة، حدد تساي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، التوكنات غير قابلة للاستبدال والمنظمات المستقلة اللامركزية والتمويل اللامركزي على أنها ابتكارات واعدة.

في مقابلة حديثة مع مجلة كوينتيليغراف ماغازين، وصفت بي الحوسبة السحابية اللامركزية باعتبارها واحدة من أكثر حالات الاستخدام الواعدة لتكنولوجيا بلوكتشين. كما رأت أن اللامركزية كانت السمة الرئيسية التي تفصل ويب ٣ عن ويب ٢. حيث قالت إنه "في شبكة لامركزية، يمكن للأفراد التحكم في بياناتهم، وليس بعض الشركات الضخمة أو أي شخص آخر".