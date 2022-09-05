ليز تروس، التي قالت إن المملكة المتحدة يجب أن ترحب بالعملات المشفرة، ستكون رئيسة الوزراء القادمة

تام شمس - الاثنين 5 سبتمبر 2022 08:45 مساءً - بعد سباق على قيادة حزب المحافظين، هزمت وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ليز تروس وزير الخزانة السابق ريشي سوناك وستكون رئيسة الوزراء القادمة للمملكة المتحدة.

وسيكون بوريس جونسون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام ٢٠١٩، في طريقه لترك منصبه، تاركًا تروس كزعيم للحزب. فازت تروس في الانتخابات بنسبة ٥٧,٤٪ من أصوات الأعضاء مقابل ٤٢,٦٪ لسوناك. تشغل تروس منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة منذ عام ٢٠٢١ ومنصب وزير شؤون المرأة والمساواة منذ عام ٢٠١٩، حيث عملت تحت رئاسة ثلاثة رؤساء وزراء.

خلال فترة وجودها في المنصب، دعت تروس إلى اتباع نهج مضاد للتنظيم في الأصول الرقمية، قائلة في عام ٢٠١٨ "ينبغي على المملكة المتحدة أن ترحب بالعملات المشفرة بطريقة لا تقيد إمكاناتها". من خلال دورها كوزيرة دولة للتجارة الدولية، أطلقت أيضًا شبكة تجارة رقمية في عام ٢٠٢٠ تروج لشركات التكنولوجيا المالية، من بين تدابير أخرى.

وليس من الواضح كيف يمكن أن تؤثر المواقف السياسية السابقة لتروس بشأن العملات المشفرة على آرائها في المستقبل كرئيسة للوزراء، أو إذا ما كان سوناك - الذي عمل أيضًا في مناصب مؤيدة للعملات المشفرة - مكانًا في حكومتها. وبحسب ما ورد قالت يوم الاثنين إن لديها "خطة جريئة" لخفض الضرائب وتنمية اقتصاد المملكة المتحدة. تدرس الحكومة حاليًا مسارات تشريعية لتنظيم دور العملات المستقرة والعملات المشفرة في الدولة.

ومن المتوقع أن تعيّن الملكة إليزابيث الثانية تروس رسميًا رئيسًا للوزراء المقبل بعد قبول استقالة جونسون.