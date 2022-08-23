بيتفينكس تقدم توكنات تقسيم سلسلة جديدة قبل ترقية ميرج لإيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:46 مساءً - أعلنت شركة آيفينيكس، وهي الشركة المسؤولة عن مشتقات بيتفينكس، في ٢٣ أغسطس عن إطلاق خدمة جديدة متاحة للمستخدمين قبل ترقية ميرج المرتقبة لإيثريوم (ETH). إذ تقدم البورصة الآن توكنات تقسيم السلسلة (CSTs) لإيثريوم،

وتمثل الرموز المتاحة للمستخدمين النظامين المشاركين في ترقية ميرج: ETHW (إثبات العمل) وETHS (إثبات الحصة). أصدرت بيتفينكس توكنات التداول الجديدة للمستخدمين لإمكانية التداول في حالة حدوث انقسام كلي محتمل.

وستتوفر العملات من خلال منصة مشتقات بيتفينكس.

حيث قال باولو أردوينو، رئيس التكنولوجيا في بيتفينكس، إنهم أصدروا هذه التوكنات الجديدة بشكل أفضل لإعداد المستخدمين لجميع الاحتمالات النهائية لترقية ميرج. ومع ذلك، تأتي التوكنات مع تاريخ انتهاء صلاحية محدد لنهاية العام.

ووفقًا للبورصة، هناك ثلاث نتائج متوقعة يمكن لهذه التوكنات أن تساعد فيها المستخدمين في الاستعداد لذلك.

إذا لم يكن هناك تغيير إجماع على سلسلة إثبات العمل، فستنتهي صلاحية توكنات ETHS، وسيتم منح إيثريوم لجميع مقتنيات ETHW. ومع ذلك، إذا نجح تغيير الإجماع بدون انقسام كلي، فسيحدث العكس، وستنتهي صلاحية ETHW، وسوف يتم استبدال إيثريوم بتوكنات ETHS.

وفي سيناريو حدوث كل من تغيير الإجماع الناجح والانقسام الكلي الناجح، سيتم منح إيثريوم إلى كلٍ من توكنات ETHW وETHS.