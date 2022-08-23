أحد المخترقين يحاول استغلال بروتوكول الجسر ويفشل فشلًا ذريعًا

تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:46 مساءً - أصبحت الجسور عبر السلاسل مستهدفة بشكل متزايد من قبل الكيانات الخبيثة. ومع ذلك، لا يمكن لجميع المتسللين الهروب مع سرقة الملايين في محاولاتهم للاستغلال، بل ينتهي الأمر ببعضهم بخسارة أموال من محافظهم الخاصة.

في سلسلة على تويتر، أخبر أليكس شيفتشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة أورورا لابز، قصة أحد المتسللين الذين حاولوا استغلال جسر رينبو بريدج ولكن انتهى بهم الأمر بخسارة ٥ إيثريوم (ETH)، تبلغ قيمتها حوالي ٨٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه السطور.

ووفقًا لشيفتشينكو، قدم المخترق كتلة NEAR مزورة لعقد رينبو بريدج وقدم إيداع التأمين المطلوب بقيمة ٥ إيثريوم. ومع اعتقاده خطأً أن الفريق سيكون بطيئًا في الرد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حدد المهاجم توقيت محاولة الاستغلال يوم السبت.

على الرغم من خطة المتسلل، أكد الرئيس التنفيذي أن هناك هيئات رقابة آلية في المكان تقاوم المعاملات الخبيثة. وفي غضون ٣١ ثانية، تم قمع المحاولة، مما أدى إلى فقدان المتسلل لودائع التأمين الخاصة به.

بسبب محاولات الاستغلال المتزايدة، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن فريقهم يفكر في زيادة المبلغ المطلوب لودائع التأمين. ومع ذلك، تم التخلي عن الفكرة للحفاظ على رغبة الفريق في البقاء ملتزمًا باللامركزية قدر الإمكان.

كما ترك شيفتشينكو رسالة للمهاجم، حيث حث المتسلل على محاولة فعل الخير للمجتمع من خلال العمل على مكافآت الأخطاء بدلًا من سرقة أموال المستخدمين ومواجهة مشكلة في محاولة غسل الأصول المسروقة.