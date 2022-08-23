اتحاد الاستيراد الإيراني تطالب بالوضوح التنظيمي لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية

تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:41 مساءً - في أعقاب أول دفعة بالعملات المشفرة تم الإبلاغ عنها رسميًا في التجارة الخارجية للبلد الخاضع للعقوبات، يشير المستوردون الإيرانيون إلى ضرورة وجود لوائح مستقرة لمواصلة التجارة باستخدام العملات المشفرة.

وقد نقلت تقارير محلية يوم السبت عن رئيس مجموعة مستوردي إيران وممثلي الشركات الأجنبية (اتحاد الاستيراد)، علي رضا المناغبي، الذي أكد أن اللوائح التنظيمية والبنية التحتية المستقرة يجب أن تكون مستعدة لتتمكن من استخدام العملات المشفرة بنجاح في الواردات:

"السؤال هو، هل وضعت الحكومة لوائح متسقة لاستخدامات العملات المشفرة حتى لا تتغير في غضون شهرين ولن يتضرر رجال الأعمال النشطاء في هذا المجال؟"

شكك المناغبي في الاعتقاد بأن الاستخدام الرسمي للعملات المشفرة للواردات قد ينهي هيمنة الدولار في السوق الإيرانية، وذكّر بالتهديد المحتمل - قد تؤدي طريقة الدفع الجديدة إلى ظهور مجموعات أعمال تسعى إلى الريع.

في ١٠ أغسطس، قدمت إيران أول طلب استيراد دولي لها باستخدام العملة المشفرة بقيمة ١٠ ملايين دولار. وفي حين أن المسؤول لم يكشف عن أي تفاصيل حول العملة المشفرة المستخدمة أو السلع المستوردة المعنية، قال بيمان باك إن طلب ١٠ ملايين دولار يمثل أول صفقة من بين العديد من الصفقات الدولية التي يتم تسويتها بالعملات المشفرة.

أصبحت الأمة الإسلامية في وضع يسمح لها باحتضان العملات المشفرة في وقتٍ مبكر من عام ٢٠١٧. وفي أكتوبر ٢٠٢٠، قامت بتعديل التشريعات الصادرة سابقًا للسماح باستخدام العملات المشفرة في تمويل الواردات.

في يونيو ٢٠٢١، أصدرت وزارة التجارة الإيرانية ٣٠ رخصة تشغيل للقائمين بالتعدين الإيرانيين لتعدين العملات المشفرة، والتي يجب بيعها بعد ذلك إلى البنك المركزي الإيراني. وتستخدم إيران الآن تلك العملات التي تم تعدينها من أجل مدفوعات الاستيراد.