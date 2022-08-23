متداول عملات مشفرة يضاعف محفظته الاستثمارية خلال شهر مراهنًا ضد جيم كريمر

تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:48 مساءً - نجح متداول العملات المشفرة المشهور على تويتر AIgod في جلب البسمة إلى المجتمع بعد أن أعلن أنه ضاعف محفظته "Inverse Cramer" في شهر واحد فقط من خلال التداول العكسي "ببساطة" ضد مضيف ماد موني على قناة سي إن بي سي "جون كريمر".

وفي آخر تغريدة له يوم ٢٢ أغسطس، قال المتداول، الذي اشتهر على تويتر لاستباقه سقوط تيرا لونا في وقتٍ سابق من هذا العام، إنه انقلب للتو إلى صفقة طويلة على حساب جيم كرامر المعكوس بعد تغريدة هبوطية من كريمر عن حالة ناسداك.

وفي وقتٍ سابق من نفس اليوم، أعلن Algod أن حساب كريمر المعكوس قد "تضاعف رسميًا" لأول مرة، ليصل إلى صافي قيمة ١٠١٤٤٠,٧١ دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان يبدأ من ٥١٤٧٠,٥٦ دولارًا في ١٩ يوليو عندما استخدم ٣٥ إيثريوم كضمان.

ووفقًا لأحدث تغريدة له، يُظهر حساب AIgod ٩٧٠٠٧,٦٢ دولارًا أمريكيًا في صافي القيمة، وهو ما يمثل عائدًا ضخمًا بنسبة ٨٨,٤٧٪ على استثماره الأولي. ويكرر Algod كيف أنه لا شيء من هذا هو "نصيحة مالية".

جيم كرامر هو مدير صندوق تحوط سابق يستضيف برنامج ماد موني على قناة سي إن بي سي، وهو معروف في عالم المال، لكن البعض في مجتمع العملات المشفرة يعتقد أنه قد يكون من الحكمة المراهنة ضد توقعاته فيما يتعلق بالعملات المشفرة واختيار الأسهم.

وقد أصبح "Inverse Cramer" نوعًا من الميم بعد أن بدأت حركة على ريديت وتويتر تدفع بفكرة بسيطة. إذا قال كريمر ينبغي بيع الأسهم - ينبغي الشراء. وإذا أوصى بشراء سهم - يبغي البيع.

يوجد أيضًا حساب Inverse Cramer ETF على تويتر مع أكثر من ٨٤٩٠٠ متابع، وهو "يتتبع توصيات الأسهم الخاصة بجيم كريمر حتى تتمكن من القيام بالعكس".

أصبح AIgod معروفًا في مجال العملات المشفرة بعد رهان قيمته مليون دولار بينه وبين الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم لابز "دو كوون" حيث ادعى AIgod أنه في عام واحد، سينخفض ​​سعر LUNA من تيرا إلى أقل من سعره الحالي البالغ ٨٨ دولارًا بدءًا من ١٤ مارس ٢٠٢٢. وبعد أقل من شهرين، انخفض سعر لونا من أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من ١٢٠ دولارًا إلى ٠,٨٤ دولار فقط.