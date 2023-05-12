هل يجوز التحويل من مشروع لآخر بين مشروعات الإسكان؟

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القاهرة - سامية سيد - هل يجوز التحويل من سكن مصر لدار مصر؟ أو هل يجوز التحويل من مدينة لأخرى بالنسبة لحاجزى الإسكان الاجتماعى؟ أسئلة كثيرة تتردد حول إمكانية التبديل بين مشروع سكنى وآخر، وخاصة من فئة محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، وفى هذا التقرير نجيب على ذلك من خلال خدمة سؤال وجواب.



هل يجوز التبديل بين وحدات الإسكان الاجتماعى؟ هل يجوز التبديل بين وحدات الإسكان الاجتماعى؟ قرر صندوق الإسكان الاجتماعى إتاحة خدمة التبديل ما بين المدن الجديدة فى حال اختلاف ظروف العمل للمتقدم، ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل استلام الوحدة والتوقيع على عقد الوحدة داخل البنك.





وماذا عن إمكانية التبديل بين مشروع وآخر؟بالنسبة لإمكانية التبديل بين مشروع وآخر، لا يجوز ذلك، فمشروع الإسكان الاجتماعى هو موجه لفئة محدودى الدخل فقط، أما المشروعات الآخرى فللفئات الآخرى، فالتبديل بين مشروع وأخر يعنى أن هناك خطأ فى الأوراق المقدمة أو تزوير فى الدخل.





لماذا يوجد في الإعلان الواحد اختلاف في أسعار الوحدات؟يرجع ذلك للتنفيذ، بمعنى أن هناك وحدات جاهزة بالفعل تم تنفيذها بتكلفة أقل قبل اختلاف أسعار مواد البناء، وهو ما يتم طرحها بنفس التكلفة، أما بالنسبة للوحدات الجارى تنفيذها يتم طرحها طبقا للتكلفة الحالية، وهو ما يجعل هناك اختلاف فى أسعار الوحدات.





وماذا عن الحد الأدنى والأقصى للدخل الشهرى للتقدم لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى؟في الفترة الأخيرة، حدث اختلاف كبير وتغير كبير في تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل الشهرى للمتقدم سواء الفرد أو الأسرة، فالإعلان الأول والذى تم طرحه في عام 2014، كان الحد الأقصى لدخل الأعزب 2500، و3500، للأسرة، ولكن تدرج ذلك حتى وصل لـ 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للأسرة، في الإعلان الأخير.





ما هي المحرمات التي تعوق دون الحصول على وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى؟حرصا من الدولة على وصول الدعم لمستحقيه وعدم المتاجرة بوحدات الدولة، وضعت عدد من الشروط والمعايير للحصول على وحدة سكنية، كما حددت محرمات يجب عدم الاقتراب منها، وهى عدم اتاحة الحصول على اكثر من وحدة للأسرة، والزوج والزوجة ذمة مالية واحدة، وفى حال حصول احدهما على وحدة سكنية لا يجوز للاخر التقدم لحجز وحدة، ولكن يجوز لأحد الأبناء ال تخطيه عمر الـ 21 عاما.