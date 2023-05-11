هل يتم تحويل الدعم العيني للسلع إلى نقدي؟.. التموين تجيب

الشارقة - اميمة ياسر -

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفكيرها في الوقت الحالي لتحويل الدعم العيني على بطاقات التموين إلى نقدي.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم تصدر أي تصريحات من مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز حول دراسة وزارة التموين خلال الفترة الجارية تحويل الدعم التمويني إلى نقدي بدلا من صرفه في صورة سلع تموينية، حيث لم يصرح بذلك مطلقا.

وشدد الجهاز، في بيان، على أن ما صرح به الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، خلال لقائه بالصحفيين اليوم، هو أنه كانت في الماضي دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وليس كما تردد بأن وزارة التموين تدرس حاليا تحويل الدعم العيني إلى نقدي.