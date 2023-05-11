شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مصر إيطاليا بقيمة 10.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري-هاني العسال بحجم تداول 25 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة موري انترناشيونال للتوكيلات والمطاعم بحجم تداول 113.7 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 25.3 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 25 عملية.

يذكر البورصة المصرية توفر آلية لنقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة فى السوق الرئيسى للبورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول الأوراق المالية المصرية، وذلك فى ضوء المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 99 و100 من لائحته التنفيذية.

ويتم فيه تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا من قبل العملاء وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها، حيث تقوم شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 656.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.94%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 28.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.26%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 118 مليون جنيه، 240.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 191.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 556.5 ألف جنيه، 161.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة.