شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الذهب من الجمارك.. كيفية احتساب القيمة المضافة على المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع إعلان مجلس الوزراء عن مشروع بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، تثار عدة تساؤلات خاصة أن قرار مجلس الوزراء أكد أن الإعفاء لن يشمل القيمة المضافة، أي أن الذهب المستورد سيخضع للقيمة المضافة ، فكيف يتم احتساب القيمة المضافة.

وأعلنت شعبة الذهب أن القيمة المضافة على الذهب المستورد مع المصريين في الخارج سيكون على تكلفة التصنيع وليس على القيمة الإجمالية للذهب.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 50 جنيها وذلك على خلفية قرار الحكومة بالسماح بدخول الذهب مع المصريين في الخارج بدون رسوم جمركية ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2500 جنيها

أسعار الذهب اليوم، لعيار 24 يسجل 2857 جنيها وعيار 21 يسجل 2500 جنيه وعيار 18 يسجل 2143 جنيها والجنيه الذهب 20000 جنيه وأونصة الذهب 2021 دولارا

وكان سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب توقع حدوث تراجعات في أسعار الذهب الأيام المقبلة على خلفية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سريان القرار لمدة ستة أشهر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة المعروض في السوق ومن هنا ستنخفض الأسعار لأن السماح بدخول الذهب في حدود 150 جرام للعائدين من الخارج سيدفع الأسعار في اتجاه التراجع.

ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وسيطر المزيد من الهدوء والاستقرار على أداء الذهب محلياً مع بداية جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، والذي دفع أسعار الذهب إلى التحركات العرضية في انتظار المزيد من المستجدات على الساحة،وفق جولد بيليون وسجل سعل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2540 جنيه للجرام مستمراً في التحرك في نفس النطاق الذي يسيطر على التداولات منذ بداية الأسبوع، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20320 جنيه.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

سيعمل القرار على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار. أيضاً سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة مع سعر السبيكة المصرية منذ كون السبيكة المصرية تتحمل المزيد من الرسوم والمصاريف، الأمر الذي يعطي محال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.

هذا بالإضافة إلى مبادرة شعبة الذهب بخفض قيمة مصنعية المشغولات الذهبية لدعم الصناعة ودعم مبيعات المشغولات وتخفيف الطلب على السبائك، خاصة أن أسواق المشغولات الذهبية عانت من ركود كبير خلال الفترة الأخيرة.