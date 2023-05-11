شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها عقب السماح بدخول المعدن الثمين دون جمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 11-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها عقب السماح بدخول المعدن الثمين بدون جمارك، و رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر أمام كبرى شركات هولندا وغيرها من الأخبار.

أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها عقب السماح بدخول المعدن الثمين بدون جمارك

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 50 جنيها وذلك على خلفية قرار الحكومة بالسماح بدخول الذهب مع المصريين في الخارج بدون رسوم جمركية، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2500 جنيها.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر أمام كبرى شركات هولندا

أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العديد من اللقاءات والمباحثات، وذلك خلال تواجده في روتردام، ضمن مشاركته في ملتقى الهيدروجين العالمي، والذي يعد أضخم حدث من نوعه في أوروبا،

وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع السنوي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة

اركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي الرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة (التطوير الشامل للتنمية المستدامة

وزير السياحة والآثار يشهد توقيع عقد تشغيل أول منشأة فندقية للفنون فى مصر

شهدا، اليوم الخميس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراسم توقيع عقد تشغيل أول منشأة فندقية للفنون (Art Hotel) في مصر بمنطقة بيراميدز هايتس، وذلك بين مجموعة الداو للتنمية إحدى شركات سامي سعد القابضة ومجموعة فنادق حياة العالمية.

المشاط: تعزيز الصمود يتطلب تكامل جهود الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم بدءًا من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، والارتفاع الكبير في تكلفة التمويل، تعكس أهمية تعزيز قدرة الدول والمؤسسات وحتى الأفراد والعائلات على الصمود والمرونة

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستعرض خدماته مع جمعية رجال أعمال اسكندرية

شاركت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في لقاء مشترك مع لجنة الصناعة والمناطق الصناعية ولجنة التصدير ولجنة الاستثمار والتمويل في جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للحديث عن الخدمات التي يقدمها المجلس.

وزير الاتصالات يبحث مع شركات المانية التعاون بمجالات التعخيد وتصميم الإلكترونيات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع ارند فرانز الرئيس التنفيذى لشركة "ماهلى" Mahle وعدد من قيادات الشركة الألمانية؛ تم خلاله تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والحوافز المقدمة لمراكز البحث والتطوير العالمية بمصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة فى أنشطة التصنيع والبحث والتطوير، وفرص التوسع فى أنشطة الشركة بمصر.

المالية: ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2021/ 2022 التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا.