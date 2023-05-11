شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر تراجعا طفيفا بالتزامن مع تراجع سعر جرام الذهب، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر لكافة الأوزان المختلفة المتداولة في سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.

أسعار السبائك الذهب اليوم:سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2891 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7227 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14455 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 28910 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 57820 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 89810 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 144550 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 289100 جنيه.

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب حدوث تراجعات في أسعار الذهب الأيام المقبلة على خلفية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سريان القرار لمدة ستة أشهر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة المعروض في السوق ومن هنا ستنخفض الأسعار لأن السماح بدخول الذهب في حدود 150 جرام للعائدين من الخارج سيدفع الأسعار في اتجاه التراجع.

ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وسيطر المزيد من الهدوء والاستقرار على أداء الذهب محلياً مع بداية جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، والذي دفع أسعار الذهب إلى التحركات العرضية في انتظار المزيد من المستجدات على الساحة،وفق جولد بيليون وسجل سعل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2540 جنيه للجرام مستمراً في التحرك في نفس النطاق الذي يسيطر على التداولات منذ بداية الأسبوع، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20320 جنيه.