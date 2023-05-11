شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى قطر اليوم الخميس 11-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى قطر كالتالى:عيار 24 يسجل 237.42 ريال.
عيار 22 يسجل 217.63 ريال.
عيار 21 يسجل 207.74 ريال.
عيار 18 يسجل 178.07 ريال.
عيار 14 يسجل 138.49 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7,384 ريال.
الجنيه الذهب يسجل 1,662 ريال.
ويساهم قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في تهدئة أسواق الذهب خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار، بحسب جولد بيليون.
وأشار تقرير فني إلى أن سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة مع سعر السبيكة المصرية منذ كون السبيكة المصرية تتحمل المزيد من الرسوم والمصاريف، الأمر الذي يعطي محال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.
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