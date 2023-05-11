شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بضغوط هبوط أسهم قيادية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 17485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3156 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 21024 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 7295 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4650 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين عدد 100 ألف سهم، 37.5 ألف سهم، 13.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي ومجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة 17 ألف سهم، 11.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 62.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بيع المساهمين شركة الصناعات الكيماوية القابضة، والسيد صابر السيد حميد، بيع الأول عدد 10.7 مليون سهم، وبيع الثاني 1.27 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه بقيمة إجمالية 426.3 مليون جنيه للأول، 50.5 مليون جنيه للثاني.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 617 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.75%، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن محافظ الإسماعيلية وجه خطابًا إلى رئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، بأنه لا مانع من نقل ملكية الأرض محل العقد المسجل برقم 683 لسنة 1990 شهر الإسماعيلية من الشركة القاسمة (الإسماعيلية/مصر للدواجن) إلى الشركة المنقسمة (الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية) وعدم التعرض لهما في ذلك، وستحاول الشركة فور الانتهاء من نقل الملكية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مزاولة النشاط الزراعي وتعظيم الإيرادات.