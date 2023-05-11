شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يستقر الذهب فى مصر عند 2550 رغم ارتفاع الأونصة فى البورصة العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسان العجمي الخبير في سوق الذهب ورئيس أبحاث السوق لدى gold Bullion أسباب استقرار أسعار الذهب في السوق المصري على مدار أكثر من أسبوع ، مشيرا إلى أنه يتم تداول الذهب ضمن نطاق التداول الذي سيطر على الأسواق خلال جلسة الأمس، ليظل الاستقرار هو المسيطر على أداء سوق الذهب خلال الفترة الحالية لافتا إلى أن هناك حالة من الحذر سائدة بشكل كبير لأي تغيرات في الأسواق خلال الفترة القادمة.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً لا يزال يتم تداوله عند 2550 جنيه للجرام يرتفع أو ينخفض بمقدار قليل بعكس ما شهدته الأسواق الفترات الماضية، مرجعًا سبب ذلك الاستقرار إلى هدوء ملحوظ في الطلب على الذهب في السوق المحلي.

وتابع حسام العجمي أن الاستقرار الحالي في الأسواق يعكس تراجع الطلب خلال الفترة الحالية وذلك بعد سلسلة من ارتفاعات حادة في أسعار الذهب ليواكب الطلب الكبير على السبائك والعملات الذهبية، مشيرا إلى نجاح سوق الذهب في استيعاب الطلب الكبير ومن ثم استقرار الأسعار وتراجعها من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله عند 2800 جنيه للجرام.

وشدد على أن المبادرات التي لجأت إليها الجهات المعنية قد ساعدت على استقرار أسواق الذهب لحد كبير، حيث تنتظر الأسواق صدور قرار يسمح للعاملين في الخارج باستقدام كمية محددة من الذهب تصل إلى 150 جرام بدون جمارك، بالإضافة إلى قيام شعبة الذهب بخفض أسعار مصنعية المشغولات الذهبية لمدة شهر للعمل على دعم الصناعة.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تستمر في كونها في موجة صعود حتى الآن، والتراجعات الأخيرة في الأسعار تعد تصحيح سلبي للأسعار، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية التي تسبب المخاوف وبالتالي ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وهو الذهب.