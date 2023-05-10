بعد إلغاء الرسوم الجمركية.. هل تنخفض أسعار الذهب في مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب،على قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية للعائدين من الخارج.

وتوقع عبدالحكيم، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، حدوث تراجعات في أسعار الذهب الأيام المقبلة على خلفية قرار مجلس الوزراء.

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن سريان القرار لمدة 6 أشهر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة المعروض في السوق، ومن ثم ستنخفض الأسعار لأن السماح بدخول الذهب في حدود 150 جرام للعائدين من الخارج سيدفع الأسعار في اتجاه التراجع.

وفي وقت سابق الأربعاء، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

ونص مشروع القرار على "عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها."

وتأتي موافقة مجلس الوزراء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.