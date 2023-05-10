شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الدقيق والفول بالأسواق بسبب انخفاض الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية، أن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، مما نتج عنه انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الطلب على السلع الاستراتيجية.

و قال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، إن من أهم السلع التي تراجعت أسعارها في السوق المصرية (الدقيق والفول والزيت والأرز)، بسبب زيادة المعروض، وقلة الطلب خاصة وأن المواطنين تعرضوا لزيادة الانفاق خلال الفترة الماضية في شهر رمضان والتي يزيد في الإنفاق أضعاف مضاعفة عن الايام العادية، وما تبعه من الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يستلزم أيضا إنفاقا أكثر، وتلاه مباشرة امتحانات أخر العام والتي تستنزف ميزانية الأسرة المصرية، وهي كلها عوامل ادت لتراجع الطلب علي الكثير من السلع ووفرتها بشكل كبير مما تسبب في انخفاض أسعارها.

وأوضح المنوفي، أن سعر طن الدقيق تراجع ليسجل 14400 جنيه، بسبب ارتفاع المعروض المحلي من المنتج بعد حصاد القمح، مشيراً الي أنه وفقا للأسعار الاسترشادية لبورصة السلع، سجلت أسعار الدقيق تراجعا بنحو 500 جنيه للطن، بنسبة تتراوح بين 24 و27%، مع بداية الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري ، حيث انخفض سعر طن الدقيق استخراج 24%، بنحو 500 جنيه، ليسجل نحو 14500جنيه، كما تراجع سعر طن الدقيق 27%، إلى 14800 جنيها.

فيما تراجع سعر الارز الي 27500 جنيه للطن، حيث انخفضت أسعار الأرز المعبأ فيي الاسواق المصرية بنسبة 1.43% بقيمة 38 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى مستوى 26.14 جنيه في الأسواق. كما انخفضت أسعار الفول المعبأ بنحو0.91%، ليصل سعر الكيلو إلى 36.12 جنيه، كذلك سجل زيت العباد تراجعا بنحو 2.12% أو1.35 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 62.4 جنيه.

وأكد المنوفي، علي توافر جميع السلع بكميات كبيرة بالأسواق ولايوجد نقص في أي سلعة، مشددا على أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع بالاسعار المعلنة، وعدم قيام أي تاجر بحجب السلع للتلاعب في أسعارها أو تعطيش السوق.