أكور تشغل 1000 وحدة ضيافة في مشروع رؤى المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة رؤى المدينة القابضة اتفاقية مع مجموعة (أكور)، مجموعة الضيافة المتخصصة عالميا، لتشغيل كثير من الفنادق الراقية التي سيتم تطويرها في مشروع رؤى المدينة الذي يتم تطويره بالمنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي.

وبمقتضى الاتفاقية، ستعمل أكور على تشغيل 3 فنادق راقية تحمل علاماتها التجارية العالمية؛ فيرمونت، وسويس أوتيل، ونوفوتيل، لإضافة أكثر من 1,000 وحدة إلى قطاع الضيافة بالمدينة المنورة، بواقع 142 وحدة تحت العلامة فيرمونت، و120 وحدة تحت العلامة فيرمونت ريزدنسز، و466 وحدة تحت العلامة سويس أوتيل، و328 تحت العلامة نوفوتيل.

وقد وقع الاتفاقية خلال فعاليات (قمة مستقبل الضيافة)، التي تدعمها الشركة كراع بلاتيني، بالعاصمة الرياض، الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد الجهني، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادي للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في أكور ودنكان أورورك.

أكور تشغل فنادق في مشروع رؤى المدينة







عدد الفنادق التي سيتم تشغيلها 3 فنادق



أسماء الفنادق فيرمونت، سويس أوتيل، نوفوتيل



تضيف 1,00 وحدة إلى قطاع الضيافة بالمدينة







142 وحدة تحت العلامة فيرمونت



120 وحدة تحت العلامة فيرمونت ريزدنسز



466 وحدة تحت العلامة سويس أوتيل



328 تحت العلامة نوفوتيل



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