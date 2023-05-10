أكور تشغل 1000 وحدة ضيافة في مشروع رؤى المدينة

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وبمقتضى الاتفاقية، ستعمل أكور على تشغيل 3 فنادق راقية تحمل علاماتها التجارية العالمية؛ فيرمونت، وسويس أوتيل، ونوفوتيل، لإضافة أكثر من 1,000 وحدة إلى قطاع الضيافة بالمدينة المنورة، بواقع 142 وحدة تحت العلامة فيرمونت، و120 وحدة تحت العلامة فيرمونت ريزدنسز، و466 وحدة تحت العلامة سويس أوتيل، و328 تحت العلامة نوفوتيل.
وقد وقع الاتفاقية خلال فعاليات (قمة مستقبل الضيافة)، التي تدعمها الشركة كراع بلاتيني، بالعاصمة الرياض، الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد الجهني، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادي للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في أكور ودنكان أورورك.
أكور تشغل فنادق في مشروع رؤى المدينة
- عدد الفنادق التي سيتم تشغيلها 3 فنادق
- أسماء الفنادق فيرمونت، سويس أوتيل، نوفوتيل
- تضيف 1,00 وحدة إلى قطاع الضيافة بالمدينة
تتوزع إلى:
- 142 وحدة تحت العلامة فيرمونت
- 120 وحدة تحت العلامة فيرمونت ريزدنسز
- 466 وحدة تحت العلامة سويس أوتيل
- 328 تحت العلامة نوفوتيل
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