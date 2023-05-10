شكرا لقرائتكم خبر 3.1 مليارات أرباح stc للربع الأول 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مجموعة stc صافي أرباح تجاوز 3.1 مليارات ريال في الربع الأول 2023، بنسبة ارتفاع 2.44% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت المجموعة أن الإيرادات خلال الربع الأول ارتفعت 7.45% مقارنة بالربع المماثل لتصل إلى 18.18 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الأول 2.24% ليصل إلى 9.35 مليارات ريال، وانخفض الربح التشغيلي خلال الربع الأول 2.43% ليصل إلى 3.73 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد «إن النتائج تأتي استمراراً للنجاحات التي حققتها المجموعة كممكن للتحول الرقمي في المنطقة منذ انطلاق استراتيجيتها الشاملة «تجرأ 0.2» الساعية إلى تنويع الفرص الاستثمارية في مجال التقنية والاتصالات وتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال التوسع والنمو، حيث عملت المجموعة على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة في مجالات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية».

وأضاف «إن الشراكات التي عقدتها المجموعة كان لها أثر في تعزيز النتائج المالية للمجموعة، إذ وقعت المجموعة اتفاقية مع برنامج «شريك» (مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص)، لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري EMC، ودخول مجموعة stc للسوق الأوروبية من خلال توقيع شركة «توال» المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية استحواذ على أصول أبراج الاتصالات التابعة لـ United Group، بقيمة إجمالية بلغت 1.22 مليار يورو ما يعادل خمسة مليارات ريال تقريبا وهو ما يسهم في تعزيز دور المجموعة كذراع يربط العالم عبر التقنية تعد خطوات مهمة نحو التوسع على المستوى المحلي والعالمي وتعطي آفاق استثمارية أوسع».

وبين الوتيد أن أسباب انخفاض الربح التشغيلي للربع الأول يعود بشكل أساسي إلى الاستثمارات التي قامت بها المجموعة الهادفة إلى التوسع والنمو في عدة مجالات التي تم الإعلان عنها سابقا.

وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع 2021م، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ستقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1.99 مليار ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023م، ما يعادل 0.40 ريال للسهم الواحد، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم

18 / 5 / 2023 ، والمقيدين في سجل مساهمي stc في نهاية يوم الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم

7 / 6 / 2023.