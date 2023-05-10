160 مليارا إيداعات حساب المواطن خلال 66 شهرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليارات ريال، أمس، مخصص دعم مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ليصل إجمالي الإيداعات خلال الـ66 شهرا منذ انطلق البرنامج في ديسمبر 2017 إلى نحو 160 مليار ريال.

وأوضح البرنامج في بيان له أن عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الـ66 بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وذكر المدير العام للتواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقه قرابة 160 مليار ريال، منها 2.1 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأفاد بأن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1836ريالا.

ولفت إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 78%، وبلغ عدد التابعين 8.3 ملايين مستفيد. بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 618 ألف مستفيد، مشكلين 22% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.